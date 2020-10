Kenny Atkinson pour rejoindre le staff de Tyronn Lue… ça ne devrait pas être l’inverse ?

Les Los Angeles Clippers ont eu le sentiment que Doc Rivers était en grande partie responsable de la désillusion lors des derniers playoffs. Alors ils l’ont licencié. Et pour passer un cap, le propriétaire Steve Ballmer voulait le meilleur entraîneur disponible. C’est ainsi que la franchise californienne se retrouve désormais avec… Tyronn Lue, ex-assistant de Rivers, sur le banc. Les dirigeants cherchent désormais à l’épauler en engageant des assistants de qualités, renommés. Et Kenny Atkinson pourrait donc se joindre à l’aventure.

Former Nets coach Kenny Atkinson has emerged as a strong contender to join new head coach Ty Lue's staff with the Clippers, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 23, 2020