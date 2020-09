Les Clippers dans le dur, Doc Rivers livre ses vérités…

Les Los Angeles Clippers se sont sérieusement compliqués la vie. Dominateurs, les Californiens avaient totalement la série en mains face aux Denver Nuggets à 3-1. Sur les matches 5 et 6, les hommes de Doc Rivers ont disposé, à deux reprises, d'une très large avance au score. Et par deux fois, ils ont tout gâché pour finalement s'incliner. A 3-3, les Clippers n'ont désormais plus le droit à l'erreur. Avant le Game 7 entre les deux formations cette nuit (3h), le coach de Los Angeles a analysé cette situation.

"Nous nous sommes mis dans cette position. On peut voir ça de la bonne ou de la mauvaise manière, mais c'est comme ça... Cette équipe n'a pas l'expérience, donc elle continue d'apprendre actuellement. Les deux derniers matches ? Il n'y a pas de secret comme une potion magique. Il y a deux choses que nous avons oublié de faire. Tout d'abord, défensivement, ils ont quasiment tiré à 60% en seconde période. Puis ils ont été sur la ligne des lancers-francs à toutes les actions. Je pense que ça a débuté quand Murray a fait sa chute avec cette blessure. C'est dans la nature humaine. Un mec a été au sol, il n'y a pas eu de faute sur cette action. Et ensuite, il y a eu beaucoup de lancers-francs. Mais il faut aussi donner du crédit à Denver car ils l'ont compris et ont été plus agressifs", a souligné Doc Rivers pour ESPN.

Doc Rivers et les 3-1, c’est pas vraiment ça…

Pour atteindre les Finales de la Conférence Ouest pour la première fois de leur histoire, les Clippers vont devoir réagir. Car cette fois-ci, un échec serait synonyme d'une fin de saison...