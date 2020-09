Le fils d’Ice Cube avait prédit le destin des Clippers il y a un an !

Ce qui est arrivé aux Clippers cette saison a surpris tout le monde. Enfin presque. Oshea Jackson avait annoncé leur destin un an auparavant.

Oshea Jackson Jr n'est pas aussi connu que son père, le rappeur Ice Cube, mais il mérite d'être mis en lumière pour l'inspiration qu'il a eue il y a quasiment un an. Invité sur le plateau de TNT, l'acteur (vu notamment dans "Straight Outta Compton" dans le rôle de son père), grand fan des Los Angeles Lakers, s'était vu demander son avis sur la saison des Los Angeles Clippers. Regardez ce qu'il avait dit.

"Quelle équipe donnera le plus de mal aux Clippers ? En ce qui les concerne, je pense vraiment qu'une équipe comme les Denver Nuggets, qui a des joueurs de taille à tous les potes, est un gros problème. Les équipes avec un vrai pivot, va poser des soucis aux Clippers. Denver a Nikola Jokic qui voit tout sur le terrain et des shooteurs autour de lui. Ça va être un problème".

Jackson ne savait évidemment pas qu'il y aurait une interruption de la saison à cause d'une pandémie, que celle-ci reprendrait dans une bulle, que les Clippers retrouveraient Denver en demi-finale de Conférence et mèneraient 3-1 avant de s'incliner. Mais quand même ! Il faut saluer le coup d'oeil de celui qui ressemble presque plus à Ice Cube qu'Ice Cube lui-même...

Cette semaine, il n'a pas manqué de fanfaronner en expliquant à Taylor Rooks et sa bande qu'il ne s'agissait pas d'un pronostic, à l'époque, mais d'un "spoiler".