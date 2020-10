Le tacle à la gorge des Clippers d’un dirigeant des Lakers resté anonyme

Les Los Angeles Lakers sont champions et ils peuvent savourer en chambrant même leurs rivaux et voisins les Clippers.

On voulait la bataille de Los Angeles. Ce choc épique qui nous tendait les bras. Cet affrontement fratricide entre deux franchises de la même ville. Un vrai derby. Une guerre des étoiles entre les Lakers et les Clippers. Anthony Davis et LeBron James d’un côté. Kawhi Leonard et Paul George de l’autre. Toute la saison, le duel semblait inévitable, les deux équipes finissant même aux deux premières places à l’Ouest. Mais les Clippers ont craqué au pire moment. Aux portes des finales de Conférence, alors qu’ils menaient 3-1. Et au final, les Lakers ont roulé sur les Nuggets avant d’aller décrocher le titre NBA. Rappelant au passage quelle était la meilleure équipe de la cité des anges.

« Pendant que nos soit disant rivaux dépensait des centaines de millions de dollars pour essayer de gagner l’affection des médias, nous avons gardé la tête baissée et nous nous sommes concentrés sur le basket. Parce que la seule chose qui intéresse notre franchise c’est de gagner des titres », déclare un dirigeant des Lakers.

Quel tacle bordel. Une différence de culture et de mentalité. Même si c’est tellement facile de dire ça aujourd’hui, après le sacre. Les Lakers doivent se méfier : leurs voisins reviendront plus forts l’an prochain. La guerre n’est pas finie.

