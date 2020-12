Heat, Pacers, Clippers et Bucks présentent leurs nouveaux jerseys, plutôt mignons

Nouvelle salve de maillots "City" ce mardi ! Les Los Angeles Clippers, les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks ont notamment dévoilé l'une de leurs tuniques pour la prochaine saison. On commence avec les Californiens.

Running it back in black. pic.twitter.com/tFDhLH82i1 — LA Clippers (@LAClippers) December 1, 2020

Comme le Heat avec son maillot "Vice", les Clippers jouent sur la continuité avec ce modèle "San Andreas". GTA a décidément la cote en NBA. Il n'y a que la couleur qui change, passant du blanc au noir. Le flow est tout de même très bon, encore plus pour Kawhi Leonard avec sa nouvelle coupe. D'ailleurs, en parlant de Miami...

The Heat's "Vice" uniforms were supposed to end last season. At the last minute, the team decided to design one grand "Vice" finale -- revealed this morning at ESPN, complete with backstory and cutting room floor imagery: https://t.co/hEOVjTIceE — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) December 1, 2020

C'est un retour en arrière pour les Indiana Pacers. Un retour aux bases. Enfin, aux bases de la fin des années 90 début des années 2000 plutôt. Quand le maillot de la franchise était encore à bandes. Une belle époque dont l'organisation souhaite se rappeler en mettant à l'honneur le design vintage remis au goût du jour pour l'édition "City" collection 2020-2021.

These are more than pinstripes. They are a symbol of who we are and what we represent. There is #PowerINPinstripes.https://t.co/c1uqbVoVd9 pic.twitter.com/eGMLEPXjTd — Indiana Pacers (@Pacers) December 1, 2020

On apprécie toujours ces références au passé récent de la franchise. Bon, ça nous rajeunit pas mais ça fait plaisir de revoir les Pacers avec un maillot à bandes. Surtout qu'il est beau avec ce bleu. On a maintenant hâte de les voir en action. Par rapport à d'autres maillots dévoilés cette année, c'est une franche réussite.

Les "stripes" ont plutôt bien réussi aux Pacers. En 2000, menés par Reggie Miller et Jalen Rose, ils se hissaient jusqu'en finales NBA. Avant de s'incliner contre les Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. L'équipe brillait encore quelques années après, avec Jermaine O'Neal. Puis la franchise d'Indianapolis a opté pour un uniforme plus classique... mais moins joli.

Enfin, pour les Milwaukee Bucks, on se satisfait de l'abandon des "Cream City" plutôt dégueulasses pour un thème plus axé sur l'eau.