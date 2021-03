Collin Sexton valide un tweet violent envers Kevin Love, bonjour l’ambiance aux Cavs !

C'est assez difficile de s'en souvenir mais Kevin Love est bel et bien toujours un joueur des Cleveland Cavaliers. Même s'il passe beaucoup plus de temps à l'infirmerie que sur les parquets. L'ancien All-Star faisait tout de même son retour à la compétition avant hier, le temps de jouer une minute... et de se blesser. Ce n'est même pas une (mauvaise) blague. En tout cas, les malheurs du vétéran inspirent les internautes. Un fan rappelait qu'en signant un contrat à 120 millions de dollars, Love avait réussi le casse du siècle. Une pensée apparemment validée par Collin Sexton.

Kevin Love stole $120 million from the Cleveland Cavaliers. Heist of the century pic.twitter.com/viihuFx7AG — Monte 𓅓 (@MonteMacy) March 15, 2021

Kevin Love appréciera le dédain de son coéquipier... ça promet au sein du vestiaire. Il faut dire que les deux hommes ont un certain passif puisque l'ex-champion NBA s'en était pris au jeune homme qu'il considérait comme trop perso.

Kevin Love n'a de toute façon plus rien à faire à Cleveland mais, à ce prix, les Cavaliers ne trouveront certainement pas preneurs. Il est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec 28 millions de dollars la saison... Intransférable. Il faut dire que ses dirigeants lui avaient offert une extension 120 millions sur quatre ans. Et ça se justifiait vu le talent du bonhomme, même si ça ne collait sans doute pas avec la direction prise par la franchise.

D'ailleurs, Collin Sexton ferait bien de s'en prendre à ses employeurs. Ce sont eux qui ont payé Love. Lui n'a rien à voir avec tout ça.

