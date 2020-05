Combien de points pour Jordan dans la NBA actuelle ? Shaq met la barre haute

C’est l’éternel recommencement. L’éternelle discussion : la NBA moderne serait beaucoup plus soft que dans les années 90. Avec notamment des règles qui favorisent encore plus les attaquants et les porteurs de balle. Du coup, les scoreurs sont mis en avant. C’est le spectacle. Imaginez quel niveau de jeu aurait atteint Michael Jordan dans de telles conditions. Et bien c’est ça, le sujet qui revient constamment. Chacun y va de son chiffre. Y compris Shaquille O’Neal lors d’une interview télévisée.

« Il tournerait à 45 points par match et la ligue se plaindrait de deux joueurs : Mike est trop fort et ce gamin d’Orlando nommé Shaq est trop dominant, qu’allons-nous faire ? »

Le Hall Of Famer en a donc profité pour rappeler qu’il serait certainement le joueur le plus dominant de la ligue si lui aussi devait débuter sa carrière aujourd’hui. Pour les 45 points de Michael Jordan, ça semble beaucoup… mais après tout, il en claquait 37 de moyenne sans tirer nécessairement à trois-points en 1987.

