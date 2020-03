Comme la NBA, l’Euroleague également suspendu indéfiniment

La suspension immédiate de la saison NBA pour une durée encore indéterminée a agi comme le premier domino. Plusieurs décisions du même acabit ont d'ores et déjà été prises comme en Serie A ou en Liga concernant le football. La Ligue des Champions devrait subir le même sort, comme c'est également le cas pour son pendant au basket. L'Euroleague a en effet annoncé que l'exercice européen était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Quelques minutes plus tard, plusieurs médias avançaient la mise en quarantaine de tous les joueurs du Real Madrid, basketteurs et footballeurs, suite au test positif au coronavirus d'un des éléments de Pablo Laso. Une décision doit également intervenir dans les heures à venir concernant la suspension des championnats de Jeep Elite et Pro B à compter de ce soir selon l'Equipe.

Euroleague Basketball competitions suspended until further notice. pic.twitter.com/ZNiLOQs4XZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020