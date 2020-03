Saison suspendue et entraînements collectifs interdits. Les journées sont longues pour les joueurs NBA qui se retrouvent soudainement bien plus souvent à leurs domiciles. Certains ont des familles et trouvent des occupations pour tuer le temps. Mais pour les plus jeunes, l’ennui est parfois profond. Florilège internet.

Tacko is just as bored as the rest of us 😩 pic.twitter.com/EyYK5IeBJD — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 15, 2020

I need a vino drinking partner! 🍷🤷🏾‍♂️. — LeBron James (@KingJames) March 16, 2020

Bored. — Trae Young (@TheTraeYoung) March 16, 2020

Allez, encore quinze jours. Au passage, voilà 5 matches de playoffs qu'il faut absolument regarder.