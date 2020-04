Comment les Français se tapent (un peu) la honte dans The Last Dance

Michael Jordan n'était pas juste le meilleur joueur de basket du monde dans les années 90. il avait déjà dépassé ce rang-là. Il était devenu une icône. Une superstar planétaire. Et sa popularité dépassait donc largement les frontières des Etats-Unis. Même sans réseaux sociaux ou sans internet haut débit.

On peut le voir dans le premier épisode du documentaire 'The Last Dance'. Les Chicago Bulls sont de passage à Paris. Michael Jordan est accueilli en héros. Logique. Sauf que les journalistes étaient eux aussi dépassés. Pour preuve, ces deux petites scènes où l'un d'entre eux - du moins c'est visiblement un journaliste - demande au numéro 23 s'il "aime bien la tour Eiffel." Ou lorsqu'un autre, avant même de faire son interview, réclame un autographe à Jojo...

Loin de nous l'idée de jeter la pierre, Nous sommes aussi des fans avant tout. Le métier permet d'approcher certains des plus grands athlètes de la planète. Mais souvent, dans ces situations, le métier exige aussi de savoir mettre son enthousiasme de côté. Mais quand même, tout journaliste accrédité sait pertinemment que s'il y a bien un interdit en NBA c'est justement de demander un autographe. Mais peut-être que cette règle n'existait pas encore à l'époque...

Bref, une petite affiche qui a du amuser certains journalistes étrangers aguerris à ces pratiques made in NBA souvent assez drastiques, mais rien de bien méchant au final. Heureusement tout le monde ne nous en tient pas rigueur, et certains ont même préféré retenir que toute cette belle histoire a débuté à Paris !

"The Last Danse" avec Michael Jordan : Tout savoir des deux premiers épisodes !