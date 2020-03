Voilà un épisode qui résume bien la situation délicate dans laquelle se trouve les New York Knicks. Voilà quelques années que la franchise de Manhattan cherche à se relever, si possible en signant une superstar. Mais les gros poissons ne semblent pas attirés par l'un des deux plus grands marchés des Etats-Unis. Malgré son prestige, la grosse pomme n'attire pas les meilleurs joueurs du championnat. Chris Paul serait la nouvelle cible des dirigeants. En revanche, pas sûr que le vétéran soit intéressé à l'idée de jouer pour les Knicks. Petite illustration subtile avec le message passé par CP3 sur ses chaussures lors d'un match du Thunder à NYC. Il avait écrit "Do The Right Thing"; une référence à un film de Spike Lee.

Alors pourquoi c'est significatif ? Parce que le réalisateur vient d'annoncer qu'il ne se pointerait plus au Madison Square Garden, qu'il squatte depuis plus de 25 ans, jusqu'à la fin de la saison. Un signe de protestation après que James Dolan lui ait interdit l'accès réservé aux employés du Garden alors que Lee utilise cette porte depuis le début.

"[Pour] Mon gars Spike. Je le connais depuis longtemps", avoue Chris Paul quand un journaliste lui demande le sens de l'inscription sur ses chaussures.

Charles Oakley avait déclaré récemment que les Knicks ne signeraient aucun grand joueur tant que Dolan resterait en place à la tête de la franchise. Les événements semblent lui donner raison...