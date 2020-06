Corey Brewer met un vent à plusieurs équipes et revient aux Sacramento Kings pour la bulle à Disney

Actuellement 11èmes de la Conférence Ouest, les Sacramento Kings ont 4 victoires de retard sur les Memphis Grizzlies, 8èmes. Mais surtout, la franchise californienne a seulement un succès de moins que les Portland Trail Blazers, 9èmes. Cette équipe a donc une vraie opportunité dans la course aux Playoffs (avec potentiellement une série qualificative entre le 8ème et le 9ème). Et alors que les Blazers viennent de perdre un élément clé avec le forfait de Trevor Ariza, les Kings ont décidé eux de se renforcer. Ainsi, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Corey Brewer va effectuer son retour à Sacramento.

Free agent Corey Brewer plans to sign a deal with the Sacramento Kings during NBA’s transaction window, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Brewer chose the Kings over multiple potential offers. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2020

Libre cette saison, le vétéran de 34 ans était particulièrement courtisé en vue de cette reprise à Disney. Avec son expérience, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers peut clairement apporter dans un sprint final. En plus de garantir quelques points en sortie de banc, Corey Brewer reste un défenseur de qualité sur l'aile. En tout cas, les Kings veulent se donner les moyens de retrouver les Playoffs après une absence de 14 ans...