Un enfant contaminé au COVID-19 avait reçu un autographe d’un joueur du Jazz

C’est l’effet boule de neige… mais dans quel sens ? La police américain a rapporté hier qu’un enfant de Rhode Island avait été testé positif au coronavirus. Ce gamin avait justement reçu un autographe d’un joueur du Jazz, joueur qui a ensuite été contrôlé positif au COVID-19. L’identité du joueur en question n’a pas été précisé mais deux membres de l’équipe de Salt Lake City ont contracté le virus : Rudy Gobert et Donovan Mitchell.

En revanche, les informations ne sont pas très précises : est-ce que c’est l’enfant qui a été contrôlé positif avant même d’apprendre que le joueur dont il avait reçu un autographe ait contracté le virus ? Ou est-ce que c’est parce qu’il a appris qu’un joueur du Jazz avait été contrôlé positif au COVID-19 qu’il a ensuite été testé ? Dans tous les cas, on ne sait pas pour l’instant qui a transmis le virus à qui. Les médecins et les experts médicaux ont indiqué que les enfants étaient plus enclins à propager le virus.

Il avait obtenu l’autographe lors d’un match à Boston entre les Celtics et le Jazz le 6 mars dernier. La NBA avait pourtant insisté sur le fait de ne pas signer d’autographes justement par précaution…