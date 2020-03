La crise sanitaire liée au coronarivus a des conséquences financières pour de très nombreux commerces. Et la NBA est aussi touchée. Alors qu’une annulation de la fin de la saison pointe à l’horizon, Tom Haberstroh a essayé d’estimer les pertes que cela pourrait engendrer pour la ligue si tous les matches étaient supprimés ou disputés sans spectateurs.

« La NBA fait en moyenne 1,2 million de revenus par match de saison régulière et 2 millions par match de playoffs. Il restait 259 rencontres donc environ 300 millions de pertes. Puis 83 matches de playoffs en moyenne, donc 136 millions de plus. On serait proche des 500 millions de pertes si la NBA n’autorise pas les fans à voir les matches. »

Et cette estimation ne prend même pas en compte toutes les ventes de produits dérivés dans la salle comme les maillots, les accessoires, etc. Ni même les recettes de la buvette. Il est évident que l’épidémie laissera une trace très profonde sur l’économie. Le Salary Cap et la part des bénéfices distribuée aux joueurs la saison prochaine seront eux aussi impactés par exemple.