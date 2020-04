Coronavirus : même si la NBA reprend, les fans pourraient ne pas se rendre dans les salles

La NBA est à l'arrêt et elle cherche des solutions pour finir sa saison et sacrer un champion en 2020. Quelle que soit l'option choisie, il semble évident que les joueurs se défieront à huit clos. Ce qui agace déjà certaines superstars comme LeBron James. Mais tous comprennent l'enjeu sanitaire. Mais les acteurs de la ligue vont peut-être devoir s'y habituer. En effet, même une fois l'épidémie plus ou moins jugulée, quand la situation reviendra à peu près à la normale, les fans ne s'empresseront pas pour remplir les arènes sportives selon un sondage réalisé aux Etats-Unis. D'après les résultats, 72% des Américains sont réticents à l'idée d'assister à une rencontre tant qu'un vaccin n'aura pas été trouvé contre le COVID-19. Et 12% ne le feront que si les distances de sécurité entre les personnes sont respectées.

Le chiffre baisse un petit peu auprès des amateurs de sport. Mais à peine. 61% d'entre eux n'oseront pas non plus se rendre dans une salle pour voir un match (NBA ou autre) sans vaccin. C'est problématique quand on sait que plusieurs experts médicaux estiment qu'il faudra dix huit à vingt quatre mois d'attente avant qu'un vaccin soit justement disponible pour la population.

Donc même en cas de reprise en octobre prochain, il est possible que certaines franchises aient du mal à remplir leurs salles. Ce qui était déjà le cas pour quelques équipes, même sans le coronavirus. Bon, la situation peut évoluer d'ici là. Mais les organisations doivent clairement s'attendre à de nombreuses répercutions financières dans les deux ans à venir.