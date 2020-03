Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Magic : 113-106

Celtics @ Bucks : 111-114

Grizzlies @ Trail Blazers : 105-127

Nets @ Warriors : 101-92

Rockets @ Lakers : 104-115

___

- Quand ce n’est pas LeBron James, c’est Anthony Davis. L’intérieur des Lakers a été monstrueux lors de la victoire de son équipe contre les Rockets (115-104) en postant 39 points et 20 rebonds sur la tête du super « small ball » texan. Les joueurs de Mike D’Antoni ont une nouvelle fois été dominés aux rebonds (58 à 33) et AD s’en est donné à cœur joie en dominant tour à tour Robert Covington, P.J. Tucker ou Daniel House Jr. Notons aussi les 17 rebonds d'Alex Caruso, impressionnant dessous.

- James Harden et Russell Westbrook ont compilé 55 points à eux deux (25 pour Harden, 30 pour Westbrook) mais en étant très maladroits. 2/14 à trois-points pour Harden, qui a sauvé la face en tirant 20 lancers-francs.

“Traveling can be one of the easiest ways to contract Coronavirus” James Harden: pic.twitter.com/MJuUgJlN3H — BeanElite⛓ (@BeanElite) March 12, 2020

- Le choc de la soirée à l’Est. Une superbe affiche entre les Celtics, troisièmes, et les Bucks, premiers. La hiérarchie a été respectée. Milwaukee a fini par l’emporter de justesse, 114-111, sur un ultime tir primé de Donte DiVincenzo dont vous pouvez visionner le replay ci-dessous.

Ball is life... sinon il vous reste @NBA2K pic.twitter.com/D4AiYL96PI — Knicks Nation France (@KnicksNationFr) March 13, 2020

Le jeune joueur de 23 ans a inscrit 19 points en sortie de banc pour épauler Giannis Antetokounmpo, auteur de 33 pions, 15 rebonds et 6 passes décisives. Joint après le match, le Greek Freak a expliqué : "Je viens de raccrocher avec mon gars sûr Nikos Aliagas, on a débriefé mon match et son dernier prime sur The Voice. Il m'a dit : "Frérot, c'était franchement pas mal pour un gars qui ne sait que courir, être grand et dunker".

Jayson Tatum a lui marqué 30 points pour Boston.

- Les Blazers peuvent y croire ! Ils ont décroché un succès très important contre les Grizzlies cette nuit (127-105). La révolte est venue de Damian Lillard, qui a terminé en double-double avec 27 points et 12 passes décisives. Carmelo Anthony a ajouté 23 pions. Avec cette victoire, Portland met un peu de pression sur Memphis.

Hassan Whiteside a pesé à sa manière, avec une méthode de défense pas très académique.

Hassan Whiteside seems to be taking the proper precautions pic.twitter.com/TUl2vHmzpu — The Render (@TheRenderNBA2) March 12, 2020

Les joueurs de Terry Stotts reviennent à deux victoires de leurs adversaires du soir, toujours huitièmes.

- Toujours pas de victoire pour Stephen Curry. Auteur de 16 points en 22 minutes, le double-MVP a montré quelques flashs d’excellence cette nuit mais ses Warriors ont quand même perdu contre les Nets (92-101). Caris LeVert a encore été énorme avec 22 points, 9 rebonds et 9 passes. 17 unités pour Timothé Luwawu-Cabarrot. Au passage, Kenny Atkinson aurait été aperçu aux abords de la salle avec une bouteille de tequila à la main et un t-shirt portant l'inscription "Kyrie Irving > COVID-19".

- Coby White fait encore des étincelles ! Le meneur rookie a planté 30 points contre le Magic pour une victoire des Bulls (113-106) malgré les 23 points de Markelle Fultz. John Paxson a profité de cette victoire pour recevoir la presse dans son bureau après le match, afin d'expliquer sa stratégie aux journalistes.