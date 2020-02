Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Thunder : 112-111

Knicks @ Hawks : 135-140

Bulls @ Sixers : 111-118

Grizzlies @ Sixers : 106-99

Jazz @ Rockets : 114-113

Clippers - Cavaliers : 133-92

Heat - Trail Blazers : 109-115

___

- Très forte impression laissée par Jayson Tatum hier soir. Le jeune ailier All-Star des Celtics semble vraiment franchir un palier et il l'a encore montré en claquant 26 points (avec 11 rebonds) contre le Thunder. Oklahoma City a bien résisté mais c'est bien Boston qui l'a emporté de justesse (112-111) sous l'impulsion de Tatum.

- Trae Young ne dispute que sa deuxième saison en NBA mais il a déjà le sang-froid d'un vétéran. Le meneur des Hawks a été brillant sur la ligne des lancers-francs dans les moments importants du match contre les Knicks cette nuit. Il n'a pas tremblé pour arracher une deuxième prolongation puis pour décrocher la victoire (140-135). 48 points et 13 passes à l'arrivée pour le All-Star. Frank Ntilikina a fini avec 9 points et 8 passes en 26 minutes.

- Deuxième match de suite à plus de 30 points pour Furkan Korkmaz. Et deuxième victoire de suite pour les Sixers. L'arrière turc a arrosé la défense des Bulls (12 sur 17 aux tirs) en sortie de banc. 31 points pour lui et une victoire pour Philadelphia.

- Les Grizzlies sont à la lutte pour une place en playoffs et c'est une sacrée surprise. La franchise du Tennessee ne compte pas lâcher l'affaire. Hier soir, Ja Morant et ses coéquipiers sont allés gagner à Washington (106-99) avec 27 points, 10 rebonds et 10 passes du meneur rookie. Le premier triple-double de sa jeune carrière.

- Fin de match épique à Houston où le Jazz a arraché la victoire in-extremis sur un dernier tir au buzzer de Bojan Bogdanovic ! Très maladroit tout le match, le Croate a inscrit le panier le plus important de la partie. Un trois-points avec deux défenseurs sur lui pour libérer son équipe (114-113). Russell Westbrook a planté 39 points, en vain. James Harden était lui en triple-double (28 pts, 10 rbds, 10 pds) mais il a manqué de réussite derrière l'arc à trois-points.

BOJAN AT THE BUZZER 😱 pic.twitter.com/00sMajpYfa — SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2020

- Première sortie avec les Cavaliers pour Andre Drummond et première grosse piquette. Le pivot et ses nouveaux coéquipiers ont été balayés de 41 points par les Clippers (92-133). 'Dre' a fini avec 19 points et 14 rebonds pour ses débuts dans l'Ohio.

- Débuts également pour Andre Iguodala, sorti de sa pré-retraite depuis son transfert au Heat. Le triple champion NBA a compilé 2 points et 6 rebond sen 23 minutes, avec un différentiel de +10 quand il était sur le parquet. Mais Miami a perdu contre Portland, mené par les 33 points de Damian Lillard.