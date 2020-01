Les résultats de la nuit en NBA, celle de Brandon Ingram

Suns @ Knicks : 121-98

Celtics @ Bucks : 123-128

Jazz @ Pelicans : 132-138, après prolongation

Magic @ Clippers : 95-122

Nuggets @ Warriors : en cours

---

- La saison des New Orleans Pelicans est en train de prendre un tournant très sympathique, à cinq jours des débuts de Zion Williamson en NBA. Grâce à Brandon Ingram, complètement possédé, NOLA a mis fin à la série de 10 victoires consécutives du Utah Jazz, lors d'une partie au finish assez fou.

Brandon Ingram a inscrit 49 points à 15/25, devenant ainsi le troisième joueur de l'histoire de la NBA à marquer à inscrire ce total en 25 shoots ou moins. Seuls Kareem Abdul-Jabbar et Shaquille O'Neal avaient déjà réussi cette performance. Au-delà de l'accomplissement statistique, Ingram a été époustouflant. On pensait le voir faiblir un peu au fil de la saison, mais l'ancien Laker fait preuve d'une magnifique régularité dans la performance. Son nom va forcément gagner en crédibilité auprès des coaches pour une éventuelle place de remplaçant au All-Star Game 2020.

C'est lui qui, à 0.2 seconde de la fin, est venu donner un point d'avance aux siens sur ce shoot, pensant offrir la victoire aux Pelicans.

Dans la foulée, Rudy Gobert a obtenu deux lancers pour une faute de Jaxson Hayes et n'en a rentré qu'un, poussant le match en prolongation. Le Français, auteur de 17 points et 14 rebonds, a ensuite été expulsé pour une 6e faute à un peu plus d'une minute de la fin de l'overtime, laissant Donovan Mitchell (46 points, record personnel égalé) en découdre en vain.

Rudy Gobert draws the foul and makes one of two free throws to send the game into overtime 🤯 pic.twitter.com/e5XpCbEtMT — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 17, 2020

- Il y avait un choc à l'Est cette nuit, entre les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics. La mauvais passe des C's s'est confirmée sans surprise, en dépit des 40 points et 11 rebonds de Kemba Walker. Giannis Antetokounmpo (32 points, 17 rebonds et 7 passes) et ses camarades ont vite pris le large (jusqu'à +27) et il n'y a que dans le 4e quart-temps que les Celtics ont donné un semblant d'intérêt à cette rencontre en revenant jusqu'à -4 pour échouer dans leur quête de comeback.

Il faut noter, puisque ça n'arrive pas 15 fois dans la saison, que le "Greek Freak" a été contré par Daniel Theis, l'Allemand des Celtics. Un spectaculaire rappel que le MVP en titre fait encore parfois partie de la caste des simples mortels.

Giannis got DENIED! 🚫 pic.twitter.com/MtplfVJbRM — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 17, 2020

- En dehors d'un premier quart-temps poussif, les Phoenix Suns se sont imposés avec autorité sur le parquet du Madison Square Garden. Deandre Ayton a réussi le match le plus productif de sa jeune carrière avec 26 points et 21 rebonds, épaulé par Devin Booker (29 pts) et le nouveau papa Ricky Rubio (25 points, 13 passes).

La soirée a pris des tournures de cauchemar pour New York, lorsque RJ Barrett s'est méchamment retourné la cheville et est reparti du Garden en béquilles... Frank Ntilikina a joué 24 minutes sans parvenir à tirer son épingle du jeu en attaque (2 points à 1/7 avec 6 passes). Elie Okobo est entré 14 minutes pour les Suns, pour 3 points, 2 interceptions, 1 rebond et une passe.

- Après avoir surpris les Lakers la veille, Orlando n'a pas pu réussir la passe de deux contre les Clippers. Malgré le retour d'Evan Fournier (15 points), le Magic est tombé sur un os. Kawhi Leonard (32 points) et Montrezl Harrell (21 pts) ont dominé les débats, pendant que Markelle Fultz, héroïque la veille, connaissait un logique contrecoup (11 points à 5/17).

Plus d'informations à venir...