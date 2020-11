Il s'est passé beaucoup de choses cette nuit, avant, pendant et après la Draft NBA. Pour y voir plus clair, on fait un point sur tous ces transferts.

Detroit a gagné le coeur des Français en draftant Killian Hayes. Motown aura donc deux frenchies dans son roster avec Sekou Doumdouya. Ils ont également mis la main sur Trevor Ariza. Les Houston Rockets n'avaient pas l'intention de le conserver après l'avoir récupéré contre Robert Covington. Ils l'ont donc envoyé aux Detroit Pistons en compagnie du 16e choix de draft.

Toujours du côté de Detroit, Luke Kennard a été remercié. Le shooteur prend ses valises et s'envole pour les Los Angeles Clippers. Detroit récupère Rodney McGruder (des Clippers) et le 19e choix de la draft (des Nets), avec lequel les Pistons ont choisi Saddiq Bey. Une belle pioche là aussi.

Draft NBA 2020 : Les gagnants et les perdants de la nuit

Dans ce même deal, Landry Shamet est quant lui envoyé à Brooklyn, chez les Nets. Visiblement il était très heureux de ce move et a fêté ça en musique (de circonstance) et avec une bonne bouteille de vin.

Côté Clippers, avec Luke Kennard, les Angelenos récupèrent un shooteur intéressant à associer à Paul George et Kawhi Leonard. 39,9% de réussite derrière l’arc l’an dernier.

Les Wolves enfin prêts à mordre ?

Quelle belle nuit pour les Minnesota Timberwolves ! Après avoir drafté Anthony Edwards, ils ont réussi à récupérer Ricky Rubio, trois ans après son départ de la franchise. Un renfort d'expérience et de qualité pour Minnesota. Ca commence à prendre forme cette histoire : KAT + Russell + Edwards + Rubio pour driver tout ça, c'est assez pertinent, tout au moins sur le papier.

On attendait du mouvement du côté de Philadelphie, on en a eu. Sans surprise, Joel Embiid et Ben Simmons n'ont pas bougé (pour le moment ?), mais deux joueurs majeurs du roster sont partis. Josh Richardson a été envoyé à Dallas (+ le 36e choix de la draft) contre Seth Curry. Tandis que Al Horford et son énorme contrat ont été refourgués à OKC. Dans le même temps, c'est Danny Green qui rejoint les Sixers. Philly ajoute donc deux bons shooteurs à son effectif. Enfin, Terrance Ferguson fait lui aussi partie du pack et apportera son énergie en sortie de banc. Good moves Daryl !

Stephen Curry en a profité pour féliciter son frère :

Pour Dallas, qui cherchait un poste 2 offensif, mais aussi capable de défendre sur le meneur adverse (ce que Luka ne peut pas toujours faire), c'est une bonne pioche aussi. Josh Richardson devrait bien se fondre dans le collectif texan.

Atlanta ambitieux, Chicago a le blues

Du côté d'Atlanta, on patiente mais on se prépare à dégainer. Ainsi, l'un des joueurs les plus convoités de cette intersaison aurait déjà choisi sa future destination. Selon Kevin O'Connor, Danilo Gallinari va s'engager dès vendredi avec les Atlanta Hawks ! Un très beau coup pour la franchise si cela venait à se confirmer. Autre gros poisson : Rajon Rondo. Malgré des rumeurs avec les Los Angeles Clippers, le meneur serait bien parti pour rejoindre lui aussi la Georgie. Enfin, dernière rumeur mais pas des moindres, Gordon Hayward pourrait lui aussi devenir un Hawk dans les prochains jours. On ne sait pas encore comment tout ça peut se goupiller, mais ATL veut frapper fort et devrait s'en donner les moyens.

A Chicago, gueule de bois ce matin. On espérait mieux de cette draft. Ca cherche toujours un meneur (même s'ils ont laissé partir Kris Dunn, allez comprendre...) et ça serait prêt à lâcher Zach LaVine.

A New York, on est partagé. La draft de Toppin est un bon choix pour certains, mais pour d'autres ils auraient pu faire beaucoup mieux avec leur lottery pick. Quoi qu'il en soit, la meilleure nouvelle pour les Knicks c'est peut-être la draft de LaMelo Ball par les Hornets. En effet, avec l'arrivée de Ball à Charlotte, la franchise abandonne la piste Russell Westbrook... et NYC se retrouve donc (presque) seul candidat pour ce trade qui ravirait Big Apple et les fans. A moins que John Wall...

Côté Orlando, on a entendu beaucoup de rumeurs, notamment celles annonçant les départs de Evan Fournier et Aaron Gordon, mais rien n'a bougé. Mieux, ils ont réussi à choper Cole Anthony avec le 15e choix. Gros steal potentiel. Et son bizutage a déjà commencé...

@The_ColeAnthony Once you stop crying I’ll pick you up from the airport... let’s work!! 💫💫 — Mo Bamba (@TheRealMoBamba) November 19, 2020

Si on est un peu déçu d'avoir vu Théo Maledon glissé au 2e tour (à OKC), on est en revanche heureux d'apprendre que Killian Tillie, sans être drafté, a signé à Memphis (même s'il évoluera la plupart du temps en G-League). Trois nouveaux Français en NBA la saison prochaine messieurs dames !