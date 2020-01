C'est sans nul doute la nuit où il a été le plus compliqué de jouer au basket dans toute l'histoire de la NBA. La nouvelle de la mort de Kobe Bryant et de sa fille a frappé de plein fouet tout le monde quelques heures, parfois quelques minutes, avant le coup d'envoi des rencontres. Pour la forme, on va quand même vous indiquer les résultats, mais ce sont surtout les hommages rendus à la légende des Los Angeles Lakers et à sa fille Gianna qui ont marqué les esprits dimanche.

Les résultats

Rockets @ Nuggets : 110-117

Raptors @ Spurs 110-106

Wizards @ Hawks : 133-152

Suns @ Grizzlies : 109-114

Celtics @ Pelicans : 108-123

Nets @ Knicks : 97-110

Clippers @ Magic : 112-97

Pacers @ Blazers : 129-139

- Les Spurs et les Raptors, qui jouaient en fin de soirée, ont eu l'idée de laisser filer les deux premières possessions de 24 secondes, en hommage à Kobe Bryant et à son numéro 24. D'autres équipes en ont fait de même par la suite.

Remarkable moment to start the Raptors-Spurs game. pic.twitter.com/thmt9ZU1Ra — Timothy Burke (@bubbaprog) January 26, 2020

Chez les Spurs, le coup était très rude pour DeMar DeRozan, pour qui Kobe était une idole, et Gregg Popovich a plusieurs fois dû venir réconforter son joueur pendant les temps morts. Avant la rencontre, Tim Duncan, Becky Hammon ou encore Sean Elliott n'ont pas pu contenir des larmes.

Heartbreaking images from the #Spurs game by NBA TV. Tim Duncan, Becky Hammon, and Sean Elliott in tears from today's news about Kobe Bryant. pic.twitter.com/m8Yb7IOtuR — John Elizondo (@johndelizondo) January 26, 2020

Sur le terrain, même si c'est anecdotique, Pascal Siakam (35 pts), a guidé Toronto vers la victoire.

- A Atlanta, Trae Young, qui avait développé une relation particulière ces derniers mois avec Kobe Bryant et sa fille Gianna. Le meneur des Hawks était le joueur préféré de cette dernière. Young a décidé de porter le numéro 8 en hommage au Black Mamba. Face aux Wizards, dans un match très décousu, le nouveau All-Star a inscrit 45 points et a volontairement pris... 24 tirs, toujours en forme d'hommage.

- Au Madison Square Garden, où se tenait un derby entre les Knicks et les Nets, Kyrie Irving a déclaré forfait avant le match. Le chagrin était trop grand pour le meneur de Brooklyn, lui aussi devenu proche de Kobe Bryant au fil des ans. New York l'a emporté grâce notamment aux 22 points de Julius Randle, trop ému pour s'exprimer après la rencontre. Lorsqu'il a débuté en NBA, c'était avec les Lakers et Kobe.

- A Denver, Nikola Jokic a tout donné en hommage à "la légende et au modèle" qu'était Kobe Bryant. Le Serbe a fini en triple-double (24 points, 12 rebonds et 11 passes) lors de la victoire contre les Rockets.

- Les Clippers l'ont emporté à Orlando mais, là aussi, personne n'avait vraiment envie de jouer au basket. Doc Rivers a fondu en larmes en répondant aux questions de la presse avant le match avec des mots très touchants pour celui avec lequel il a livré tant de bataille à la fin des années 2000.

“He had that DNA that very few athletes can ever have.” Doc Rivers on Kobe Bryant. pic.twitter.com/kSS7sjKaI1 — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Sur le terrain, Kawhi Leonard, qui s'était entraîné plusieurs fois avec Kobe l'été, a su trouver la force d'inscrire 31 points et de sortir un gros 3e quart-temps pour permettre aux Clippers de s'imposer.

- A Memphis, les Grizzlies et les Suns ont honoré les numéros 24 et 8 de Kobe Bryant en laissant la première possession filer, puis en restant 8 secondes dans leur camp. Les locaux l'ont emporté grâce à Ja Morant (23 points), alors que Devin Booker a, comme Trae Young, pris 24 tirs.

- Les Pelicans ont décroché leur première victoire avec Zion Williamson, titulaire et auteur d'un double-double (21 points, 11 rebonds) contre Boston. Les 35 pts de Kemba Walker n'ont pas permis aux Celtics de repartir de Louisiane avec la victoire. Avant le match, Jayson Tatum, absent pour une blessure à l'aine, a déclaré sa flemme à Kobe, avec lequel il a passé deux étés à travailler son jeu.

- Après un coup d'envoi où les deux équipes ont elles aussi tour à tour laissé les premières possessions se jouer, Damian Lillard (50 points, 13 passes) a donné tout ce qu'il avait pour honorer la mémoire de la légende disparue quelques heures plus tôt.