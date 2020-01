Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Wizards @ Cavs : 124-112

Lakers @ Nets : 128-113

Mavs @ Blazers : 133-125

---

- Les 47 points de Damian Lillard n'ont pas permis aux Portland Trail Blazers d'enchaîner face aux Dallas Mavericks. Le meneur de l'Oregon a surnagé dans son équipe, mais les Texans ont finalement maîtrisé cette rencontre, derrière Luka Doncic (27 points et 9 passes en 35 minutes) et avec Kristaps Porzingis comme pivot en l'absence jusqu'à la fin de la saison de Dwight Powell. Les deux derniers matches de Damian Lillard combinés ? 108 points, 19 paniers à 3 points marqués et 23/23 sur la ligne des lancers. De quoi lui attirer les faveurs des coaches au moment de la sélection des remplaçants pour le All-Star Game 2020 ?

- Pour fêter son statut de capitaine lors du prochain All-Star Game, LeBron James s'est offert un triple-double lors de la victoire des Los Angeles Lakers à Brooklyn. Pour ce 20e succès de la saison à l'extérieur, le "King" a compilé 27 points, 12 rebonds et 10 passes en 34 minutes. LeBron s'est rapproché du nombre de points en carrière de Kobe Bryant et sera en mesure de le dépasser comme 3e meilleur marqueur de tous les temps sur le parquet de Philadelphie, la ville de naissance du Black Mamba. Il lui faudra 17 points pour se porter à hauteur de Kobe et 18 pour le doubler. Il ne lui restera "plus que" Karl Malone et l'intouchable Kareem Abdul-Jabbar à aller chercher avant de raccrocher.

Anthony Davis a lui failli marquer le circus shot de l'année, mais sa tentative n'a logiquement pas été validée.

- Bradley Beal, qui aurait été titulaire au All-Star Game 2020 si le vote seul des joueurs NBA avait été pris en compte, a sonné la charge pour les Wizards en inscrivant 36 points contre Cleveland. Un effort suffisant pour compenser l'arrivée très tardive du groupe la veille, au sortir d'une prolongation face à Miami. Ian Mahinmi, à nouveau titulaire, a fini avec 7 points et 7 rebonds.