Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Sixers : 106-115

Blazers @ Pacers : 100-106

Kings @ Thunder : 108-112

Lakers @ Warriors : 116-86

- Myles Turner n'a pas vraiment l'habitude d'être celui à qui on file la gonfle quand les secondes s'égrainent. Par la force des choses, l'intérieur des Indiana Pacers s'est retrouvé seul à 3 points à 9 secondes de la fin. Son équipe menait de 3 points contre les Portland Trail Blazers et Turner a eu la bonne idée de rentrer son shoot pour plier l'affaire et mettre un terme à la série de 5 défaites de suite de son équipe.

Portland, toujours privé de Damian Lillard, n'arrive pas à profiter de la méforme des Grizzlies à la 8e place et reste à trois longueurs.

- Sans surprise, OKC a doublé le Jazz cette nuit, pour s'emparer de la 5e place à l'Ouest. Pendant que Utah galère et n'arrive pas à prendre les décisions qui s'imposent, le Thunder enchaîne et avance avec abnégation. Cette nuit, ce sont les Kings qui ont testé le mental d'OKC. Alors que Sacramento menait encore de 19 points dans le 3e quart-temps, Chris Paul et ses camarades ont une nouvelle fois réussi un 4e quart-temps de haut niveau pour aller chercher la victoire. C'est la 15e fois cette saison que le Thunder l'emporte après avoir débuté le dernier QT en position de chasse au tableau d'affichage. Une vraie marque de fabrique ! Danilo Gallinari (24 points), Shai Gilgeous-Alexander (20 pts) et CP3 (17 pts) ont fait les efforts au bon moment pour permettre à leur équipe de remporter une cinquième victoire de rang et un 14e succès en 17 matches.

- On se demandait comment les Sixers allaient gérer les absences conjuguées de Joel Embiid (épaule) et Ben Simmons (dos), tous les deux blessés. A domicile contre les Knicks, Tobias Harris s'est rappelé qu'il était capable d'être une option offensive majeure et qu'il a quand même prolongé pour 180 millions de dollars sur 5 ans l'été dernier. Harris a efficacement pris la relève et inscrit 34 points face à une équipe de New York franchement pas menaçante. Shake Milton (19 points) et Al Horford (15 pts) ont eux aussi contribué au succès de Philly.

- Pour un compétiteur comme Draymond Green, prendre des roustes trois soirs sur quatre sans pouvoir réagir, ce n'est pas simple. L'intérieur des Golden State Warriors a été éjecté cette nuit lors de la venue des Lakers au Chase Center, après avoir pris deux fautes techniques. A la prochaine, il sera suspendu un match.

Draymond's late for s birthday party pic.twitter.com/gACLMBfQaE — CJ Fogler (@cjzero) February 28, 2020

Les Warriors étaient encore dans le coup à la mi-temps avec seulement deux points de retard. Mais les Lakers, privés de LeBron James, écarté par une douleur à l'aine, ont passé la seconde ensuite, dans le sillage d'Anthony Davis (23 points), Kyle Kuzma (23 pts) et Dwight Howard (13 points, 9 rebonds). Il s'agit de la 6e victoire de suite pour les Angelenos, qui conservent cinq victoires d'avance sur Denver à l'Ouest.