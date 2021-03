Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Pacers : 111-116

Celtics @ Bucks : 119-121

Nuggets @ Raptors : 111-135

Suns @ Magic : 111-112

Cavs @ Bulls : 103-94

Hornets @ Rockets : 122-97

Mavs @ Wolves : 128-108

Grizzlies @ Thunder : 116-107

Clippers @ Spurs : 134-101

Nets @ Jazz : 88-118

Hawks @ Kings : 108-110

Evan tout puissant (dans le money time)

Il est possible qu'Evan Fournier soit tradé dans les heures qui viennent. Si ce Orlando-Phoenix devait être le dernier match du Français avec le Magic, on pourra dire qu'il n'a pas raté ses adieux. Fournier a inscrit le panier de la gagne face aux Suns, avec un drive tranchant devant Deandre Ayton à 6 secondes du buzzer.

Si les fans du Magic avaient un doute sur l'attachement d'Evan Fournier à la franchise, ses déclarations d'après-match l'ont levé.

"J'ai quitté ma ville en France et mes parents à 13 ans. Je ne suis jamais resté plus de deux ans au même endroit par la suite. Le fait que je sois à Orlando depuis 7 ans veut dire beaucoup pour moi. J'ai eu un fils ici, je me suis marié ici, cette ville représente beaucoup pour moi... Si c'est la fin, c'est la fin, mais évidemment j'adore Orlando".

Knicks, Spurs, Celtics : Le marché s’agite autour d’Evan Fournier !

- Les Bucks ont eu quelques sueurs froides face aux Celtics. Milwaukee a mené de 25 points avant de complètement roupiller et de laisser Boston revenir et avoir l'opportunité de gagner le match au buzzer. Le shoot à 3 points de Daniel Theis n'a pas fait mouche, mais Giannis et ses coéquipiers ne sont pas passés loin de la faute professionnelle. Les 47 points cumulés de Jaylen Brown et Kemba Walker n'ont pas suffi et c'est Khris Middleton, souvent saignant contre les Celtics, qui a été le plus en vue pour les Bucks.

Kawhi hué, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre

- Les quelques spectateurs autorisés à siéger dans les tribunes de l'AT&T Center ont fait leur job lors du match entre les Spurs et les Clippers : huer Kawhi Leonard comme tous les ans désormais, jusqu'à ce que San Antonio ait trop de points de retard pour que cela change quelque chose. Kawhi a inscrit 25 points dans une partie où les Clippers se sont promenés.

- Nicolas Batum a été très bon en sortie de banc. Le capitaine des Bleus a joué 26 minutes pour 13 points, 4 passes, 4 rebonds et 2 contres, à 3/4 à 3 points. Exactement le genre de production que lui demandera Tyronn Lue en playoffs.

Brooklyn se fait logiquement fesser sans son trio

- Le match entre Brooklyn et Utah avait une bonne tronche de choc au presque sommet entre deux des meilleures équipes NBA cette saison. Les Nets n'ont pas pu défendre leurs chances, puisqu'en plus de Kyrie Irving et Kevin Durant, James Harden manquait aussi à l'appel. On veut bien que BK puisse gagner un match NBA haut la main avec seulement un des trois pré-cités, mais sans aucun d'eux, l'issue était prévisible : une bonne grosse trempe avec seulement 88 points marqués.

Alize Johnson en a quand même profité pour fêter son premier match avec les Nets en NBA avec 23 points en sortie de banc. Donovan Mitchell n'avait lui pas du tout le temps de blaguer et a claqué 27 points en 27 minutes avant de rentrer au chaud.

LeVert, ça fait plaisir !

- On aime bien les belles histoires et celle de Caris LeVert avec les Pacers a peut-être vraiment débuté cette nuit. L'arrière d'Indiana a fait sa meilleure perf de la saison lors de la venue des Pistons. Outre ses 28 points, l'ancien joueur des Nets a inscrit le panier à 3 points qui a permis aux Pacers de mettre fin à une série de 6 défaites de suite à domicile, à 4.7 secondes de la fin. Sa joie quelques mois après la nouvelle la plus effrayante de sa vie fait plaisir à voir.

Caris LeVert with the DAGGER 🔥 pic.twitter.com/gwST1SsqWg — NBA TV (@NBATV) March 25, 2021

Toronto gagne enfin... pour la dernière de Lowry ?

- Les Raptors avaient peut-être bien besoin que quelqu'un crève l'abcès et secoue tout le monde. Pascal Siakam a joué ce rôle-là, indirectement, en ayant une altercation avec Nick Nurse quelques jours plus tôt. Après 9 défaites de suite, Toronto s'est imposé à domicile contre Denver, avec un Siakam (27 points) complètement requinqué.

Il est possible que Kyle Lowry (8 points, 9 passes et 5 rebonds), qui a reçu un appel de Drake en plein passage devant la presse au sortir du match, ait disputé son dernier match avec la franchise, près de deux ans après avoir contribué à la mettre enfin sur la carte des champions NBA.

- S'ils veulent avoir une chance de jouer les playoffs, les Bulls ne peuvent pas se permettre de perdre contre les Cavs lorsque leur meilleur scoreur Collin Sexton n'est pas là... Darius Garland (22 pts) a tenu la baraque et personne à Chicago n'a su hausser le ton.

LIVE deadline NBA : Tous les trades, toutes les rumeurs

Houston regoûte à la lose, Porzingis en chaleur

- Houston espérait peut-être réussir la passe de deux après avoir connu sa première victoire depuis 20 matches plus tôt dans la semaine. L'habitude de la défaite a la vie dure et les Rockets ont été dominés par les Hornets, qui n'avaient plus gagné à Houston depuis 2004. En l'absence de LaMelo Ball, Terry Rozier et Devonte' Graham se sont partagés 46 points pour mener la danse.

- Les Mavs n'ont pas eu besoin de s'appuyer sur Luka Doncic pour gagner un match NBA. Une pensée toujours rassurante pour Dallas, qui a relativement tranquillement pris le dessus sur Minnesota sans un Doncic très inspiré (15 pts à 6/16). La formule gagnante pour Rick Carlisle cette nuit : Kristaps Porzingis à 29 points, 7 joueurs à au moins 10 points et une entam de deuxième mi-temps tonitruante.

- Les 29 points d'Anthony Edwards (18 dans le seul dernier quart-temps) sont l'unique éclaircie de la nuit pour les Wolves.

Memphis carbure, Atlanta s'essouffle

- Memphis est repassé au-dessus des 50% de victoires grâce à un succès qui a mis près de trois quart-temps à se dessiner contre un Thunder pourtant privé de Shai Gilgeous-Alexander jusqu'à nouvel ordre. Dillon Brooks (25 pts), Grayson Allen (20 pts) et Jonas Valanciunas (16&15) ont passé la deuxième pour confirmer la bonne dynamique des Grizzlies, qui restent sur 4 victoires en 5 matches.

- Titulaire, Théo Maledon a rendu une copie avec 10 points, 4 rebonds et aucune passe décisive à 4/14.

- Atlanta est en train de reprendre de mauvaises habitudes et l'été indien de Nate McMillan touche à sa fin. Les Hawks ont subi un deuxième revers consécutif après leur belle série de 8 victoires de rang. Ils sont tombés à Sacramento sur un De'Aaron Fox de gala (37 points à 13/20) et un Tyrese Haliburton plein de sang froid pour inscrire ses deux lancers à 36 secondes de la fin. Le gros double-double de Clint Capela (25&17) n'a pas suffi.