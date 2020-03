Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Hornets : 99-108

Jazz @ Pistons : 111-105

Nuggets @ Cavs : 102-104

Hawks @ Grizzlies : 101-118

Sixers @ Warriors : 114-118

Kings @ Blazers : 123-111

- Le doute s'installe clairement à Houston et l'ultra small ball de Mike D'Antoni montre de plus en plus ses limites. Les Rockets ont été battus à Charlotte pour la troisième fois de suite la nuit dernière. Même si l'absence de Russell Westbrook est notable, un prétendant au titre doit être capable de dominer les Hornets lorsque sont en jeu des places pour l'avantage du terrain en playoffs. James Harden, vexé comme un pou depuis 15 jours, a du mal à être décisif et retombe dans ses travers. Malgré un triple-double (30 points, 14 passes et 10 rebonds), l'arrière All-Star a shooté à 2/11 à 3 points et a perdu 10 ballons, sans parvenir à éviter la défaite à son équipe.

On a quand même senti très vite que c'était assez mal barré pour les Texans, menés... 20 à 0 et incapable de marquer le moindre panier jusqu'à ce que Robert Covington claque un panier à 3 points à un peu plus de 5 minutes de la fin du 1er quart-temps...

- Le Jazz a profité de l'aubaine pour prendre un peu d'avance sur les Rockets. Tout n'a pas été simple pour Utah, qui a dilapidé 22 points d'avance contre Detroit avant de finir le job. Bojan Bogdanovic a signé son meilleur match depuis longtemps avec 32 points à 12/18, Rudy Gobert se contentant d'un petit double-double à 10 points et 12 rebonds. Son compatriote Sekou Doumbouya est à nouveau sorti du banc pour 9 points et 3 rebonds en 20 minutes. C'est surtout Christian Wood que l'on a vu chez les Pistons : 30 points, 11 rebonds.

- Memphis continue de ne pas laisser trop de plumes en route et, malgré un calendrier plus difficile que ses concurrents, semble vraiment bien partie pour jouer les playoffs. La réception d'Atlanta était un aparté abordable que les Grizzlies ont géré comme il le fallait. Ja Morant (24 pts) et Jonas Valanciunas (27 points) ont fait le gros du boulot en attaque, pendant que Trae Young, qui revenait d'un état grippal, a eu du mal à briller comme à son habitude (16 points à 4/16). Memphios compte 4 victoires d'avance sur Sacramento au 8e rang.

- Les Kings, justement, ont réussi un gros coup à Portland, un adversaire direct giflé sur son parquet. Menés de 23 points à la pause, Damian Lillard (4/15) et ses camarades n'ont jamais pu renverser la vapeur et on commence vraiment à se dire que les Blazers ne joueront pas les playoffs pour la première fois depuis 7 ans...

Bogdan Bogdanovic (27 points, 8 passes à 7/11 à 3 points) a été un cauchemar pour les Blazers.

- Les Cavs continuent de bien bosser et de progresser sous les ord08-03-20res de JB Bickerstaff. Ils se sont cette fois payé Denver, en profitant d'un non-match relatif de Nikola Jokic (8 points, 8 rebonds et 8 passes), mais aussi et surtout de l'alchimie entre leurs jeunes joueurs, Collin Sexton (25 points à 11/19) et Cedi Osman (20 pts) en particulier, et les anciens, Kevin Love (27 points) et Matthew Dellavodeva (14 passes, record en carrière) notamment.

- Certes, Philadelphie était encore privé de Joel Embiid, Ben Simmons et Josh Richardson. Mais perdre face aux Warriors, à nouveau privés de Stephen Curry, grippé, et de Draymond Green, n'était sans doute pas prévu sur le tableau de marche. Les 46 points combinés d'Al Horford et Tobias Harris n'ont pas suffi. Damion Lee, qui avait vécu une fin de match cauchemardesque lors du retour de son beau-frère sur le terrain, s'est bien rattrapé avec 24 points et un panier à 3 points déterminant pour permettre aux Warriors de virer en tête dans le money time.

