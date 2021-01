Les résultats de la nuit en NBA

Oklahoma City Thunder @ Denver Nuggets : 101-119

New Orleans Pelicans @ Utah Jazz : 102-118

---

Le Joker en promenade, la passe magique de Campazzo

- Nikola Jokic continue d'être aussi violemment fort que ses Denver Nuggets sont insupportablement irréguliers. Le Serbe a continué de jouer comme un MVP potentiel cette nuit, lors de la facile victoire de son équipe à domicile contre OKC. Le "Joker" n'a eu besoin que de trois quart-temps pour passer un savon au Thunder.

Avec 27 points, 12 rebonds, 6 passes, 1 interception et 1 contre à 12/21, Jokic a été un problème insolvable pour les joueurs de Mark Daigneault (Charles Barkley a raison, on dirait vraiment le nom d'un coach de NHL). Le plus fort, c'est que le pivot des Nuggets n'a même pas eu besoin de se lever du banc dans le 4e quart-temps, sans quoi on aurait peut-être eu droit à l'une des plus grosses performances statistiques depuis le début de la saison...

- Grâce à la force de frappe de Nikola Jokic, Jamal Murray peut tranquillement faire un début de saison irrégulier et assez décevant sans que personne ou presque ne s'en offusque. On pensait le Canadien sur le chemin du All-Star Game après ses perfs hallucinantes dans la Wubble. Force est de constater qu'il a pour le moment du mal à se remettre dans les mêmes dispositions.

Cette nuit, Murray a été transparent (5 points à 2/10) au sortir d'un match à 30 pts, qui avait lui-même suivi des matches moyens et sous la barre des 50% d'adresse.

- Facundo Campazzo, qui avait été l'un des bourreaux des Bleus au dernier Mondial, a régalé avec la plus belle passe de la nuit, entre les jambes et dans le dos, pour Monte Morris.

This between-the-legs pass 🔥 pic.twitter.com/O8RSTX8wIr — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 20, 2021

- Du côté d'OKC, Luguentz Dort est le joueur qui s'est le plus montré à son avantage (20 pts en 25 minutes). Théo Maledon a eu 21 minutes à se mettre sous la dent, majoritairement alors que le Thunder était déjà loin au tableau d'affichage. Le Français a fini avec 7 points, 3 passes, 3 rebonds et 1 interception.

CQFR : KD et Harden s'éclatent encore, les Lakers craquent contre Golden State

Utah ne s'arrête plus, Zion reste un bulldozer

- On se faisait un peu de souci pour Utah il n'y a pas si longtemps. Maintenant que les quelques couacs subis au début de saison sont digérés, tout va pour le mieux. Le Jazz vient d'enregistrer une 6e victoire de suite cette nuit contre New Orleans et pointe au 2e rang de la Conférence Ouest.

- Donovan Mitchell a été le moteur de l'équipe avec 28 points, 7 rebonds et 4 passes, pendant que Rudy Gobert moissonnait à l'intérieur (13 points, 18 rebonds, 3 contres en 30 minutes). "Spida" est surtout un scoreur, mais il est capable de jolis coups d'oeil à la passe de temps en temps, comme ici pour Bojan Bogdanovic.



- Derrick Favors n'est pas le plus maigrelets des intérieurs NBA. Mais pour Zion Williamson, 32 points cette nuit malgré la défaite, ça reste du menu fretin...