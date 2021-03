Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Celtics : 125-132

Clippers @ Wizards : 117-119

Pistons @ Knicks : 104-114

Nuggets @ Pacers : 113-103

Bucks @ Grizzlies : 112-111

Heat @ Pelicans : 103-93

Thunder @ Spurs : 107-102

Kings @ Blazers : 119-123

Warriors @ Suns : 98-120

Le Dame Time est inévitable

- Les nuits se suivent et se ressemblent en NBA. Damian Lillard continue d'être un phénomène de clutchitude pour Portland. Pour sortir les Blazers d'une fin de match compliquée face aux Kings, "Dame" a claqué 10 points de suite dont deux paniers à 3 points très précieux et des lancers pleins de sang froid, pourplier l'affaire.

- Lillard a fini le match avec 44 points et 7 passes, pour remporter son duel avec un De'Aaron Fox lui aussi actif et inspiré (32 pts, 12 pds, 8 rbds).

Comment Damian Lillard a ENCORE fait gagner les Blazers dans le money time

Holiday héroïque

- Ja Morant (35 pts) pensait avoir donné la victoire aux Grizzlies face à Milwaukee après son superbe drive à 7 secondes de la fin. Jrue Holiday lui a volé la vedette sur un non moins superbe jumper à 2 secondes du buzzer. Victoire d'un point pour les Bucks.

JRUE HOLIDAY FOR THE WIN pic.twitter.com/KWWxyBBVdt — SportsCenter (@SportsCenter) March 5, 2021

Denver ne s'arrêtent plus

- Denver poursuit sa remontée au classement à l'Ouest. Les Nuggets ont signé une quatrième victoire consécutive face aux Pacers.

- Pas besoin d'u match stratosphérique de Nikola Jokic, dont la grandeur nous oblige à considérer une copie à 20 pts, 12 rbds et 8 pds comme quasiment banale.

- C'est Michael Porter Jr qui s'est le plus mis dans la lumière (24 pts, 11 rbds) pour un cinquième double-double en 6 matches. Denver est 6e, à trois victoires du podium.

MPJ, Murray and Joker each drop 20+ to lead the @nuggets to 4 straight wins! MPJ: 24 PTS, 11 REB

Murray: 23 PTS

Jokic: 20 PTS, 12 REB, 8 AST pic.twitter.com/uICmVWjl8O — NBA (@NBA) March 5, 2021

Tatum brille, Boston enchaîne

- Qu'importe si le style n'est pas forcément conforme à l'ADN des Celtics depuis que Brad Stevens en est le head coach. Boston a enchaîné une 4e victoire de suite, cette fois contre Toronto, dans un match très ouvert offensivement.

- Jayson Tatum s'est montré insaisissable (27 pts, 12 rbds) et a parfaitement préparé sa première titularisation au All-Star Game ce week-end, avec l'aide de son pote All-Star Jaylen Brown (21 pts).

- C'est aussi le propre des grands coaches : savoir s'adapter pour trouver la bonne formule après une période difficile. Brad Stevens en est un.

It's too easy for Tatum 😨 pic.twitter.com/EXWWQYxgWV — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2021

All-Star Game : LeBron se fait une team de fou, le Jazz disrespecté ?

Randle prépare bien le ASG, Ntilikina parfait à 3 pts

- Dans la famille des joueurs qui ont bien pré-chauffé avant leur premier All-Star Game, Julius Randle est clairement le papa. Le joueur des Knicks a roulé sur les Pistons avec une copie dans la droite lignée de ce qu'il fait cette saison avec New York : 27 points, 16 rebonds et 7 passes à 11/19.

- Frank Ntilikina a lui enfilé sa cape de shooteur pour l'occasion. En sortie de banc, le Français a inscrit 9 points pour un perfect from downtown (3/3). C'est toujours bon pour le moral !

😤 @J30_RANDLE closes out the first half of his first #NBAAllStar season with 27 PTS, 16 REB, 7 AST to lift the @nyknicks! pic.twitter.com/bSHRE6K87M — NBA (@NBA) March 5, 2021

Les Clippers (encore) attrapés, 60 pions pour le duo Beal - Westbrook

- Kawhi Leonard a beau avoir ramené les Clippers à un point sur un shoot extérieur à 15 secondes de la fin, les Californiens se sont inclinés à Washington dans un match ultra serré.

- Le tandem Bradley Beal (33 pts) - Russell Westbrook (27 pts, 11 pds, 9 rbds) a permis aux Wizards de rebondir après deux défaites de suite. Paul George a déclaré forfait pour cette partie en dernière minute.

- Toujours aussi sanguin le Russwest ^^

Russ was missing free throws so he ripped his shooting sleeves off 😅 pic.twitter.com/EicJSBJ9FG — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2021

Jimmy Butler chauffe, le Heat se rechauffe

- Après leur non match contre Atlanta, les joueurs du Miami Heat se sont repris en profitant de l'absence de Zion Williamson à New Orleans. Touché à un doigt de pied, le nouveau All-Star a été contraint de laisser ses partenaires souffrir sans lui face à Jimmy Butler (29 pts, 9 pds) et ses camarades.

- C'est la 7e victoire en 10 matches pour les Floridiens, eux aussi revenus à un classement un peu plus acceptable (6e) pour des finalistes NBA.

JIMMY IS TAKING OVER. Watch him close this out on @NBAonTNT pic.twitter.com/vUd8crkUC5 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2021

SGA brille, OKC tape les Spurs

- Les Spurs menaient de 11 points à la mi-temps contre OKC, pour le retour d'une petite partie du public à l'AT&T Center. Malheureusement pour des Texans toujours privés de nombreux joueurs, Shai Gilgeous-Alexander (20 de ses 33 pts après le repos) et ses camarades sont revenus du vestiaire avec d'autres intentions.

- Théo Maledon, titulaire pour OKC, a montré une belle activité à défaut de pouvoir briller au scoring : 7 points, 7 rebonds et 5 passes pour l'ancien joueur de l'ASVEL.