Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Hornets : 101-97, après prolongation

Blazers @ Raptors : 122-117

Hawks @ Nuggets : 102-126

Magic @ Lakers : 93-96

Les Lakers restent à flot

- Les Lakers font le dos rond et ça tient mieux que prévu. Contre une équipe d'Orlando décimée par les trades de Nikola Vucevic, Evan Fournier et Aaron Gordon et plus du tout la même qu'au dernier match, les champions en titre l'ont emporté sur le fil pour rester dans le top 4 de l'Ouest.

Le Magic avait encore 5 points d'avance en milieu de 4e quart-temps, mais les efforts conjugués de Dennis Schröder (24 pts), Kyle Kyzma (21 pts) et Montrezl Harrell (18 pts) ont payé en attendant la signature d'Andre Drummond et, plus tard, les retours de LeBron James et Anthony Davis.

- Otto Porter a bien failli réussir à envoyer le Magic en prolongation contre les Lakers dès son premier match avec l'équipe. Malheureusement pour lui, l'ancien joueur des Bulls a manqué le tir à 3 points pourtant ouvert qui lui a été offert en fin de partie.

Andre Drummond rejoint les Lakers, ça respire mieux à Los Angeles

Débuts gagnants pour Aaron Gordon

- Aaron Gordon a fêté ses débuts avec Denver par une titularisation et une victoire contre Atlanta. L'ancien joueur du Magic a été préféré à Paul Millsap, qui avait demandé plusieurs fois à sortir du banc depuis le début de la saison. Gordon a fini la partie avec 13 points à 6/9 en 21 minutes.

- En dehors d'un premier quart-temps serré, les Nuggets ont dominé ce match de la tête et des épaules, avec 6 joueurs entre 12 et 20 points, JaMychal Green se montrant le plus productif en sortie de banc.

- Facundo Campazzo ne peut passer un match sans un petit bonbon.

CJ McClutch à la rescousse, Norman Powell se plante de côté

- Portland et Toronto ont fait un petit échange de bons procédés juste avant la deadline, en transférant Gary Trent Jr et Norman Powell. Ce dernier a tellement l'habitude de porter le maillot des Raptors qu'il s'est trompé de côté au coup d'envoi.

Norm Powell lined up on the wrong side for the opening tip. 😂#WeTheNorth pic.twitter.com/Rwommnn0H7 — Tim and Friends (@timandfriends) March 28, 2021

- Le retour de CJ McCollum est quand même bien pratique pour les Blazers, qui ont désormais un deuxième joueur capable de prendre les choses en main dans le money time. McCollum a inscrit 7 de ses 23 points du soir dans les deux dernières minutes de la victoire de Portland contre Toronto. Damian Lillard ne s'est toutefois pas planqué (22 pts, 11 pds) et c'est lui qui a initié le réveil des Blazers dans le 3e quart-temps.

- Aron Baynes a lui signé le gros dunk de la nuit avec les Raptors.

Bridges c'est fort !

- Mikal Bridges confirme cette saison qu'il est d'ores et déjà l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. On parle souvent de Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton pour expliquer le succès des Suns cette saison, mais la ténacité et l'intelligence de l'ancien ailier de Villanova sont impressionnantes. Cette nuit, lors de la victoire de Phoenix en prolongation, il a joué un rôle fondamental en ralentissant Devonte' Graham (30 pts) et en multipliant les interceptions (6, record en carrière) et les actions bien senties.

- Charlotte, toujours privé de LaMelo Ball, peut se targuer d'avoir limité la deuxième meilleure équipe de l'Ouest à 35% au shoot et de n'avoir cédé qu'en prolongation. L'overtime a sans surprise été provoquée par un panier à 3 points de "Scary Terry" Rozier, excellent cette saison dans le money time.