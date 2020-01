Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Cavs : 115-109

Hornets @ Wizards : 107-121

Sixers @ Hawks : 117-127

Warriors @ Celtics : 104-119

Jazz @ Nuggets : 100-106

Kings @ Clippers : 124-103

---

- Trae Young a clairement envie de prouver que son statut de titulaire au All-Star Game 2020 n'est pas une escroquerie. Le meneur des Atlanta Hawks a sorti un match hallucinant cette nuit pour permettre à son équipe de dominer les Philadelphie Sixers. Young a claqué 39 points et 18 (!) passes, rappelant qu'il n'était pas le troisième meilleur marqueur et le deuxième meilleur de toute la NBA par hasard. Face à un autre meneur All-Star, Ben Simmons, Trae Young a été rayonnant et a dû à nouveau faire regretter aux fans des Hawks cette première partie de saison complètement calamiteuse au regard des espoirs suscités la saison dernière.

Simmons, nommé remplaçant au All-Star Game 2020 par les coaches, n'a pas démérité offensivement (31 points et 5 passes), mais a été incapable, comme les autres Sixers qui ont fait face à Young, de limiter le pétard ambulant d'Atlanta.

- Certains événements transcendent les rivalités sportives les plus tenaces. Le TD Garden de Boston a rendu hommage à Kobe Bryant cette nuit, pour le premier match des Celtics à domicile depuis le décès de la légende des Los Angeles Lakers. Le n°24 du Black Mamba a été illuminé sur le terrain, 24 secondes de silence ont été observées et une vidéo d'hommage à Kobe a été diffusée, provoquant une vibrante ovation de cette salle qui l'a tant détesté par le passé.

Les Celtics ont eux fait le job à la maison face aux Golden State Warriors. Jayson Tatum a appris sa première sélection au All-Star Game avec émotion, lui qui s'était rapproché de son idole Kobe Bryant depuis deux étés dans des séances de travail. Tatum a inscrit 20 points en 24 minutes, laissant le soin à Marcus Smart d'être le go to guy de l'équipe en 2e mi-temps avec 17 de ses 21 points inscrits au retour des vestiaires.

- Rudy Gobert est forcément heureux d'avoir enfin été retenu pour le All-Star Game. En revanche, collectivement, le Jazz est dans une mauvaise passe. Utah a subi son troisième revers consécutif cette nuit, sur le parquet des Denver Nuggets. Malgré les 21 points, 11 rebonds et 3 contres du pivot français, Denver a pris le dessus dans le 3e quart-temps, notamment grâce à un Nikola Jokic saignant (28 points). Donovan Mitchell, lui aussi All-Star pour la première fois, est complètement passé à côté de son match en attaque avec 4 points à 1/12.

- Le premier match au Staples Center depuis la mort de Kobe Bryant allait forcément être particulier, même s'il s'agissait d'une rencontre des Clippers. Lors de la venue des Kings, Paul George a lu un texte poignant en hommage à Kobe et l'atmosphère était lourde dans les travées de la salle où le Black Mamba a réussi la plupart de ses exploits.

Pour son retour au jeu, sans Kawhi Leonard touché au dos, Paul George (8 points en 19 minutes) n'a pu empêcher les Clippers de s'incliner. Le deuxième quart-temps a été un calvaire pour les joueurs de Doc Rivers, dépassés par la vitesse et l'agressivité de De'Aaron Fox. Au final, une surprenante et large victoire pour Sacramento.

- Il n'y a pas que les Milwaukee Bucks qui carburent dans la Conférence Est. Les Toronto Raptors, eux aussi, ont glané leur 9e victoire consécutive cette nuit, sur le parquet des Cleveland Cavaliers. Ce n'est clairement pas la plus sexy depuis le début de ce run, puisque les champions NBA en titre - on est à mi-saison et on ne se fait toujours pas à cette formulation - ont dilapidé leurs 14 points d'avance dans le 4e quart-temps et laissé revenir les Cavs à un point. Au finish, c'est Norman Powell qui a été le plus clutch, confirmant son excellente première partie de saison. Powell a marqué 8 points de suite dans la dernière minute pour éviter une prolongation fâcheuse ou même une défaite.

- Zappé par les coaches pour le All-Star Game 2020, sans doute à cause du classement des Wizards, Bradley Beal a passé ses nerfs sur les Charlotte Hornets. L'arrière de D.C. a été agressif pour évacuer sa frustration et a fini la rencontre avec 34 points, 9 rebonds et 9 passes. "C'est un All-Star. Il n'a simplement pas été retenu", a commenté son coach Scott Brooks.

Nicolas Batum n'est pas sorti du banc. Comme on pouvait le craindre pour lui, les quelques jours à Paris et son temps de jeu important à l'AccorHotel Arena étaient une parenthèse sympa au milieu d'une saison déprimante.