Les résultats de la nuit en NBA, celle de Victor Oladipo

Bulls @ Pacers : 106-115, après prolongation

Pistons @ Nets : 115-125

Grizzlies @ Knicks : 127-106

Jazz @ Spurs : 120-127

Thunder @ Kings : 120-100

Rockets @ Blazers : 112-125

- Après un an d'absence, Victor Oladipo a retrouvé le terrain cette nuit, lors de la venue de Chicago. La star des Indiana Pacers a déjà trouvé le moyen d'être clutch ! Son panier à 3 points à 10 secondes de la fin a permis à son équipe d'aller en prolongation pour finalement battre les Bulls.

"C'était pour Kobe et tous les gens dans l'hélicoptère", a déclaré Victor Oladipo, en larmes, après ses 9 points en 21 minutes et son panier important.

- Russell Westbrook devrait arrêter de provoquer Damian Lillard pendant les matches. Surtout dans des périodes où le meneur des Portland Trail Blazers est aussi fort et confiant. Lillard a signé le premier triple-double de sa carrière (36 points, 11 passes et 10 rebonds) cette nuit lors de la venue des Houston Rockets. Dans la lignée de ses derniers matches de très haut niveau, Lillard a dompté Westbrook pourtant auteur de 39 points, mais délaissé par un James Harden à la confiance en berne (18 pts).

- L'atmosphère en fin de match au Madison Square Garden était surréaliste cette nuit, pour la rencontre entre les Knicks et les Grizzlies. Memphis s'est assez facilement imposé, notamment grâce à l'excellent Dillon Brooks (27 points) et à Ja Morant (18 points, 10 passes) et les choses auraient pu se finir correctement si Elfrid Payton n'avait pas commis une faute stupide et dangereuse sur Jae Crowder en toute fin de match. Une échauffourée s'en est suivie et la bagarre générale n'était pas loin. Le public s'est alors mis à scander bruyamment des "Sell the team" évidemment destinés à James Dolan. Marcus Morris, quelques minutes après la fin de la partie, n'a rien trouvé de plus intelligent à dire que "Jae Crowder a beaucoup de tendances féminines sur le terrain alors que c'est un sport d'hommes". Tout va bien...

The Knicks and Grizzlies had to be separated after Elfrid Payton’s hard foul on Jae Crowder late in the 4th. pic.twitter.com/t1YWR5Wxdt — ESPN (@espn) January 30, 2020

- DeMar DeRozan a réussi à oublier son lancer franc raté deux jours plus tôt à 0.2 seconde de la fin contre Chicago. L'arrière des San Antonio Spurs a livré une partie de haut niveau contre Utah, avec 38 points au compteur et du sang froid en fin de rencontre et dès la deuxième mi-temps, au cours de laquelle il a inscrit 21 points. Le Jazz est un peu en perte de vitesse avec cette deuxième défaite consécutive au sortir d'une superbe série. Rudy Gobert a fait le job avec 17 points et 19 rebonds, mais sa maladresse sur la ligne (9/18) a été parfaitement exploitée par San Antonio.

- Luguentz Dort est la révélation du moment à OKC. Le Canadien, non-drafté l'été dernier, a inscrit 23 points lors de la victoire d'OKC sur le parquet de Sacramento, pour récompenser Billy Donovan de lui avoir offert une place dans le cinq. Dennis Schröder, dont on ne parle pas assez pour le titre de 6e homme de l'année, a encore fait un joli chantier en sortie de banc (24 points et 9 passes). Les Kings, qui ne s'attendaient sans doute pas à être derrière le Thunder à ce stade de la saison, n'ont pas vu le jour...

- Sale soirée et sale période, même, pour Sekou Doumbouya. Le rookie des Pistons est dans le collimateur de son coach Dwane Casey après sa prestation ratée à Brooklyn et la défaite sans appel des Pistons. Titulaire, le Français n'a joué que 8 minutes. Son différentiel +/- de -20 a interpellé Casey, qui a décrit cette statistique comme anormale et a menacé de renvoyer l'ancien Limougeaud en G-League. Pas sûr que ce soit la méthode la plus pédagogue...

- Kyrie Irving a trouvé la force de reprendre la compétition après avoir déclaré forfait au match précédent, dévasté par la disparition de Kobe Bryant. Le meneur des Nets a inscrit 20 points, parfaitement relayé par Spencer Dinwiddie (28 pts), qui a retrouvé son efficacité en tant que 6e homme.