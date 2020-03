CQFR : Philly, Dallas, Charlotte et New York, derniers vainqueurs de la saison ?

Les résultats de la nuit en NBA :

Detroit @ Philly : 106-124

New York @ Atlanta : 136-131

Charlotte @ Miami : 109-98

Denver @ Dallas : 97-113

Jazz @ Thunder : annulé

Pelicans @ Kings : annulé

-Le match des Sixers avait débuté avec une bonne et une mauvaise nouvelle : le retour de Joel Embiid mais l'absence de Ben Simmons pour au moins les trois prochaines semaines. Sur le terrain, Philly n'a pas réellement été inquiété par une équipe de Detroit totalement en roue libre. Blessé à l'épaule le 27 février dernier, le Camerounais a rendu une très belle copie avec 30 points, 14 rebonds à 9/17.

Joel Embiid goes to work and gets on the board in his return to action!

Reste que si jamais les playoffs venaient à débuter sans ces derniers matches de saison régulière, ce qui pourrait être le cas, les Sixers seraient 6e de l'Est et affronteraient Boston au premier tour.

-Vince Carter avait de quoi être ému après cette rencontre, il a possiblement disputé le tout dernier match de sa carrière. L'occasion de planter 5 points et d'être honoré par le public d'Atlanta sur son probable dernier panier en 22 saisons. Sinon, les deux équipes nous ont offertes du suspense pendant 53 minutes. NY avait la main sur ce match, en comptant notamment 23 points d'avance en tout fin de troisième quart-temps. Puis, la machine Trae Young s'est mise en route. 27 points dans le dernier acte, des shoots toujours plus lointains, un lay-up pour arracher l'overtime à 15' du terme, le sophomore était seul sur le terrain.

Trae Young making sure the Knicks WORK for a W in one of the last NBA games in a while!#NYKvsATL #TrueToAtlanta

Trae Young making sure the Knicks WORK for a W in one of the last NBA games in a while!

Mais ses 42 unités au total n'auront pas suffit. En face, le duo Randle (33 points) et Barrett (26) a été excellent. Très bon la veille, Frank Ntilikina a livré un petit match avec 8 points et 2 passes à 1/7.

-Presque invincible à domicile cette saison, Miami a livré une fausse note assez inhabituelle. Sans Jimmy Butler mais avec Tyler Herro, de retour après 15 matches d'absence, le Heat a balbutié son basket après avoir mis 20 longueurs à son adversaire (40-20). En manquant 17 de ses 22 tirs suite à cet écart, les Floridiens, d'eux-mêmes, ont remis Charlotte dans la rencontre. Les Hornets vont infliger un cinglant 39-11 pour prendre la main et ne plus la lâcher. Dans le duel de jeunes pistoleros, De'Vonte Graham (30 points) a pris le meilleur sur Kendrick Nunn et ses 24 unités. Le Heat est aujourd'hui 4e à l'Est, ce qui pourrait compter si jamais la saison régulière venait à être supprimé définitivement.

-Le match le plus bizarre de la nuit puisque c'est à ce moment-là, en plein match, que la ligue a annoncé la suspension provisoire de la saison. La réaction de Mark Cuban était même à l'image du personnage en apprenant la nouvelle via son téléphone.

Mark Cuban's reaction to the news that the NBA Season has been suspended

Le temps pour les protagonistes de prendre part, peut-être pour la dernière fois, à un match NBA en 2019/20. Une situation unique dans l'histoire de la ligue. Si Denver menait dans le 3e quart, c'est Dallas qui a ensuite pris le contrôle des opérations. Avec un commandant de bord improbable. Avec 31 points, 17 rebonds à 12/20, Boban Marjanovic a parfaitement pris le relai de l'absent Kristaps Porzingis. À ses côtés, Luka Doncic a fait du Luka Doncic avec un 28-6-9. Les Nuggets restent 3e et les Mavs 7e.