Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 101-107

Sixers @ Cavs : 94-108

Nets @ Wizards : 106-110

Wolves @ Heat : 129-126

Magic @ Hawks : 130-120

Grizzlies @ Rockets : 112-140

Mavs @ Spurs : 109-103

Clippers @ Suns : 102-92

Celtics @ Jazz : 114-103

---

- Sale nuit pour les Sixers. Non seulement ils ont été victimes de l'effet Bickerstaff, puisque Cleveland l'a emporté, mais en plus ils ont perdu Joel Embiid en première mi-temps pour un souci à l'épaule. Au sortir d'une perf majeure avec son record de points en carrière (49), le Camerounais est allé rejoindre Ben Simmons à l'infirmerie, clairement gêné et incapable de reprendre le jeu. Sans lui, le meilleur marqueur de Philadelphie se nomme... Shake Milton, 20 points, là où Collin Sexton (28 pts) et Tristan Thompson (14 points, 13 rebonds) ont fait le gros du boulot pour des Cavs clairement revigorés depuis le changement de coach.

- Les Rockets et leur ultra small ball se sont régalés lors de la venue de Memphis. Houston n'a pas tremblé une seconde et la paire Harden-Westbrook a compilé 63 points à 24/40, avec l'aide de Ben McLemore en sortie de banc (23 pts).

- Pas de troisième match de suite à 50 points pour Bradley Beal. Mais l'arrière des Wizards a su mener son équipe en marquant 30 points contre les Nets (110-106). Le Français Ian Mahinmi était titulaire et il a ajouté 4 points tandis que Timothé Luwawu-Cabarrot inscrivait 6 points en 19 minutes.

- Evan Fournier et le Magic sont en mission pour récupérer la septième place de la Conférence Est aux Nets afin d'éviter un affrontement avec les Bucks au premier tour des playoffs. Mais pour ça, il faut enchaîner les victoires, notamment contre les équipes moins bien classées. Ils sont donc allés gagner à Atlanta (130-120) avec un très beau match de l'arrière tricolore. Il a fini meilleur marqueur de son équipe avec 28 points.

- Le comeback de la soirée pour les Wolves ! Menés de 12 points à 4 minutes de la fin, D'Angelo Russell et ses coéquipiers ont fini sur un 20-5 pour finalement envoyer le Heat au tapis (129-126) ! James McLaughlin a donné une dernière fois l'avantage aux siens à quelques secondes de la fin puis ce sont trois joueurs des Wolves qui ont bloqué l'ultime tentative de Jimmy Butler. C'est seulement la deuxième victoire en 20 matches pour Minnesota.

- Les Mavericks ont décroché le derby texan contre les Spurs (109-103) et ils peuvent remercier leurs deux stars. Kristaps Porzingis a compilé 28 points et 12 rebonds tandis que Luka Doncic finissait en triple-double (26 points, 10 rebonds, 14 passes décisives).

- Les Clippers ont enchaîné un deuxième succès de suite en battant les Suns (102-92) avec notamment 24 points et 14 rebonds de Kawhi Leonard.

- Décidément très en forme, Jayson Tatum s'affirme de plus en plus comme le meilleur joueur de Boston et comme une superstar NBA. L'absence de Kemba Walker ne se fait même pas ressentir tant l'ailier All-Star passe un cap. Il a encore fait forte impression hier soir. 33 points et 11 rebonds pour mener les Celtics à une très belle victoire sur le parquet du Jazz (114-103).