Comme Isiah Thomas, Giannis, Tatum ou encore Trae Young, Dwyane Wade a été interrogé sur le sujet tant polémique du meilleur cinq All-Time, ou plus précisément ici des 5 meilleurs joueurs de l'histoire, mais sans contrainte de poste. L'ancienne star du Heat de Miami ne s'est pas démonté et n'a pas fait spécialement dans le consensus.

"Michael Jordan est mon favori all-time. LeBron arrive juste après. Puis Kobe Bryant, Allen Iverson. Et si je devais en prendre un de plus, ce serait Shaq."

Sans surprise, l'enfant de Chicago qu'il est a donc mis Michael Jordan en numéro un, puis a choisi son ami et coéquipier au Heat de Miami, LeBron James, avec qui il a remporté deux titres NBA. Kobe Bryant, qu'il a affronté pendant plus d'une décennie, arrive en troisième choix, puis vient le tour d'Allen Iverson.

On savait que D-Wade avait un grand respect pour l'ancienne star des Sixers, mais de là à le citer dans le meilleur 5 All-time, on avoue être un peu surpris. Surtout quand le consensus voudrait que l'on cite Magic Johnson, Larry Bird ou encore Kareem. Bref, Dwyane a fait son choix, cela lui appartient, et il est tout à fait respectable tant Iverson a marqué une génération avec son style, son jeu à haut risque et son coeur énorme.

Pour son dernier pick, on appréciera le choix de Shaquille O'Neal. En effet, il n'a pas oublié que c'est grâce à son pivot, certes en fin de carrière à 33 ans mais auteur de finales NBA solides (14 ps, 10 rbds, 3 pds en moyenne), qu'il a remporté son premier titre NBA face aux Dallas Mavericks en 2006 (4-2). Dwyane Wade avait d'ailleurs survolé cette finale NBA en tournant à près de 35 points de moyenne.

Ah oui, au passage, Dwyane Wade est revenu sur le débat autour du dernier Slam Dunk Contest. A propos du fameux dunk de Gordon auquel il a mis un 9, il a simplement dit que ça méritait un 9 et basta. C'est clair, direct, sans détour, ça aussi on aime.

- Dwyane Wade on his top 5 all-time on @BleacherReport's AMA. pic.twitter.com/Ve4NWiihmU

