Damian Lillard a fait son choix pour le MVP entre LeBron et Giannis

Avec la reprise désormais hautement probable de la saison, la NBA va pouvoir décerner un titre de champion, mais également les trophées individuels. Pour celui du MVP, deux hommes apparaissent comme les grandissimes favoris. Il y a bien évidemment le tenant du titre, Giannis Antetokounmpo. En face, l'homme qui a l'a déjà remporté à quatre reprises, en 2009,2010, 2012 et 2013. Avec ses Lakers, LeBron James reste une machine de guerre, même à 35 ans. Interrogé sur le sujet, Damian Lillard a en tout cas trouvé son lauréat.

"Cette saison, je pense que c'est LeBron. Ils sont l'équipe numéro 1 à l'Ouest. Ils ont été réguliers tout au long de l'année. Avec l'âge qu'il a, les kilomètres que son corps a parcourus, la pression qu'il a à la moindre petite chose qu'il fait et le niveau auquel il joue, pour moi il est le MVP", a-t-il expliqué.

Les arguments de Damian Lillard sont plus qu'audibles. Cette saison, LeBron s'est encore trouvé un nouveau défi, être le meneur des Lakers. Ce qu'il réalise à la perfection puisqu'il est le meilleur passeur de la ligue avec plus de 10 offrandes en moyenne. En plus de 26 points et 8 rebonds à 50%. Le tout sans mettre, pour la première fois de sa carrière, la pression sur ses dirigeants. Mais son opposant direct réalise lui aussi un sacré chantier.

Plus dominant que jamais, le Greek Freak a de plus progressé sur son gros point faible, le tir. Il n'est encore fiable à 100%, notamment lorsqu'il doit se le créer, mais on doit noter une amélioration. Il est aussi le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA. Un argument souvent massue au moment de voter.