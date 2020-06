Les Blazers de Damian Lillard ont-ils une chance de sortir les Lakers ?

Portland est la seule franchise à avoir voté contre le format de reprise de la NBA. Pourtant, les Blazers semblent en bonne position pour décrocher une place en playoffs. Déjà, les règles choisies concernant le classement leur confèrent un avantage. Ensuite, avec la série express prévue entre le huitième et le neuvième, ils disposent d’une chance de plus d’arracher un ticket dans le top-8 de la Conférence Ouest. Enfin, le break leur a fait du bien puisqu’ils vont récupérer plusieurs cadres, blessés, comme Jusuf Nurkic ou Zach Collins. Les coéquipiers de Damian Lillard ne seront pas faciles à bouger.

Lors d’une interview pour Vanity Fair, le meneur a d’ailleurs été interrogé sur les chances de son équipe en cas d’affrontement avec les Lakers, tête de série à l’Ouest, au premier tour des playoffs. Il ne s’est pas dégonflé.

« Je pense que nous pouvons les battre », assure Damian Lillard.

En même temps… il n’allait pas répondre le contraire. Heureusement que Lillard estime que son équipe a une chance de passer. Sinon autant ne pas jouer. Par contre, pas sûr que les Lakers soient vraiment l’adversaire le plus facile à aborder pour les Blazers (et pour n’importe quelle autre équipe). La formation de l’Oregon n’a pas vraiment de défenseurs susceptibles de se coltiner Anthony Davis ou LeBron James.

Portland a une équipe a priori plus forte que la neuvième place. Et les Blazers ne seront pas faciles à sortir. Même si on voit mal les Lakers s’incliner. Ça peut offrir une belle série spectaculaire.