Damian Lillard explique les performances spectaculaires de la bulle

Selon Damian Lillard, il était bien plus facile d’être bon au basket dans le cadre de la bulle et il donne ses arguments.

Damian Lillard était tellement performant dans la bulle Disney qu’il a été nommé MVP de la reprise. Et à l’unanimité en plus. Trop tranchant, trop bouillant, le meneur All-Star faisait exploser les compteurs à Orlando. Et pour lui, l’explication est toute trouvée.

« J’ai l’impression que c’était beaucoup plus facile de jouer dans la bulle. Il n’y avait aucune distraction, on ne voyageait pas après les matches. On finissait à 10 ou 11 heures puis on allait directement à l’hôtel. On avait juste à manger et à dormir. C’était beaucoup plus reposant. Je pense que c’est pour ça que l’on a vu beaucoup de joueurs exploser. »

Le point de vue de Damian Lillard est intéressant. Mentalement, vivre dans la bulle n’était pas forcément facile pour tout le monde. Mais ceux qui se sont adaptés à ce mode de vie ont pu profiter d’un repos supplémentaire et d’une concentration totale sur le jeu. D’ailleurs, le niveau des playoffs était particulièrement relevé.

C’est aussi pourquoi certains affichent une forme de scepticisme envers quelques équipes ou joueurs qui ont très bien marché dans la bulle. Le Miami Heat fait-il vraiment figure de favoris pour les finales à l’Est par exemple ? Malgré leurs exploits, Jamal Murray et les Nuggets forment-ils réellement la deuxième équipe à l’Ouest ?

Nous aurons bientôt des réponses avec la reprise de la NBA dans un contexte quasiment normal à la fin du mois. Enfin, si le COVID-19 le permet…

