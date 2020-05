Damian Lillard perd son sang froid face à un détracteur

Damian Lillard a expliqué cette semaine qu'il n'avait pas envie de reprendre la saison NBA si c'était pour jouer des matches sans intérêt. Certains analystes l'ont interprété comme un caprice et n'ont pas hésité à le critiquer durement.

Dan Orlovsky, l'ancien quarterback invité de l'émission Get Up sur ESPN, n'y est pas allé de main morte, qualifiant le meneur des Portland Trail Blazers de "gamin gâté qui croit que tout lui est dû". Son argument : des gens étaient obligés d'aller en première ligne pour travailler et gagner leur vie pour le bien de la société pendant cette crise et ce que fait Damian Lillard est irrespectueux.

Averti sur Twitter de cette tirade contre lui, Damian Lillard a riposté, perdant un peu son calme habituel.

"Gâté et qui croit que tout lui est dû ? Fais attention à ce que tu dis, connard. Mes origines, ma famille et ma personnalité sont à l'opposé de ça. Je maintiens ce que j'ai dit".

Sous pression, Orlvosky s'est excusé auprès de Damian Lillard quelques minutes pour l'emploi de ces termes. Il n'a en revanche pas changé d'avis sur le fait que le All-Star devrait jouer quel que soit le contexte.

Mettre sur le même plan un joueur de basket, une activité qui n'est pas essentielle à la société en temps de crise, et des employés du secteur médical ou alimentaire n'a strictement aucun sens. On peut comprendre qu'un joueur n'ait pas envie de risquer sa santé et celle de ses proches, si son équipe est simplement là pour jouer les sparring-partners...