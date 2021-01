Damian Lillard fait campagne pour faire venir… Draymond Green

Les Portland Trail Blazers se sont inspirés des Golden State Warriors et ils ne s’en cachaient pas. Logique, Damian Lillard est probablement le joueur qui se rapproche le plus de Stephen Curry en terme de style, même si les deux artistes présentent aussi leurs différences. Et la franchise de l’Oregon se repose elle aussi sur un duo de pistoleros avec CJ McCollum au côté du meneur.

Mais les Blazers n’ont jamais eu leur Draymond Green et c’est souvent ce qui leur a fait défaut en playoffs. Un super passeur capable d’exploiter au mieux les surnombres à chaque fois que Lillard est doublé sur le pick-and-roll. Jusuf Nurkic a progressé dans ce domaine mais il n’a pas la vision de l’intérieur All-Star des Warriors. Ni sa mobilité ou sa polyvalence en défense.

Alors est-ce vraiment un hasard si Sam Amick de The Athletic nous apprend aujourd’hui que Damian Lillard et son entourage ont poussé auprès des dirigeants de Portland pour monter un transfert impliquant Dray ?

« Dame et son entourage ont fait campagne », confie l’insider.

Ce trade ne peut intervenir que si les Dubs décident effectivement de remodeler leur roster (en cas d’arrivée d’une autre superstar par exemple). Ce qui ne semble pas être le cas. Les Blazers ont essayé de se renforcer cet été en faisant venir Robert Covington et Derrick Jones Jr sur les postes trois et quatre.