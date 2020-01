Damian Lillard et ses 61 points rentrent dans un cercle très fermé

Décidément, Damian Lillard aime par dessus-tout faire des cartons contre l'équipe de sa terre natale. On se souvient de ses éruptions les années précédentes contre les Warriors, notamment ses 50 points en février 2018. Là, le meneur des Blazers a fait encore plus fort. 61 points à 17/37, 11/20 à trois points et un parfait 16/16 aux lancers. Tout simplement un record de franchise que lui-même détenait auparavant. Il avait en effet déjà inscrit 60 points plus tôt dans la saison, dans une défaite face aux Nets. Cette nouvelle performance le fait par ailleurs rentré dans le cercle assez fermé des joueurs ayant inscrit 60 points dans plusieurs rencontres. Le voilà désormais aux côtés d'Elgin Baylor, Michael Jordan, Kobe Bryant, James Harden et Wilt Chamberlain dont le record semble hors de portée.

Damian Lillard is the 6th player in NBA history with multiple 60-point games.

They are the only two 60-point games in @trailblazers history.

His 61 points are a new franchise record. pic.twitter.com/HOpw8eGj34

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2020