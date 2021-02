Damian Lillard voit une vraie différence chez les Blazers et ça change tout

Qui ne se souvient pas du Damian Lillard version bulle ? Le meneur des Blazers avait emmené pratiquement seul son équipe en playoffs. À coup de 50, 60 points, Dame Time était tout simplement héroïque. Depuis dix rencontres, on retrouve un peu la même incandescence chez lui. La nuit dernière, il a encore donné la victoire aux siens avec un and-one à 16 secondes de la fin. De quoi valider une 6e victoire de suite, la 8e sur les 9 dernières rencontres.

Pas mal quand on évolue sans ses deux lieutenants, à savoir CJ McCollum et Jusuf Nurkic. Malgré les exploits de son franchise player, Portland joue bien, contrairement à la bulle d'Orlando. Et c'est justement ce que rappelle Lillard.

"Je pense que c'est ce qu'il y a de beau dans tout ce qu'on fait cette saison et pourquoi c'est si spécial. L'an passé, j'étais à un truc comme 48 points de moyenne. Et dans la bulle, je mettais 48, 50, 60 points mais on ne jouait pas bien. On ne faisait pas de stops, la balle ne circulait pas. Ce n'était pas aussi collectif que ça l'est actuellement. Chacun vient et fait son job. Sans CJ, Nurk et Zach, on ne gagnerait pas ces matches si on ne jouait pas de manière aussi collective."