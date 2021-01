Damian Lillard a été lassé par les comparaisons avec Stephen Curry…

Auteur de superbes performances avec les Portland Trail Blazers, Damian Lillard s'est imposé comme l'un des meilleurs meneurs de la NBA. Ces dernières années, le joueur de 30 ans a affiché l'une de ses qualités : le tir à très longue distance.

A force de réaliser des actions décisives, il a logiquement reçu des compliments. Et pour certains, Lillard était ainsi capable "de tirer comme Stephen Curry". Malgré son grand respect pour la star des Golden State Warriors, le franchise player des Blazers n'a pas forcément apprécié...

"Je comprends, Steph a joué pour gagner des titres et a été diffusé sur la télévision nationale à plusieurs reprises. Les Warriors ont construit une dynastie. Donc naturellement, quand il marquait des tirs à très longue distance, le monde le voyait en action. Je le comprends. Alors que dans le même temps, je suis à Portland, et nous n'avons pas la même exposition. Notamment par rapport à d'autres grosses équipes. Donc les gens ne me voient pas en action. Mais je ne tente pas de convaincre les gens que je suis capable de faire comme Steph. C'est simplement ce que je fais depuis toujours", a confié Damian Lillard pour Yahoo Sports.

Damian Lillard prévient qu’il va shooter du milieu de terrain cette saison et explique pourquoi c’est pertinent

On peut comprendre l'envie de Lillard d'être reconnu à sa juste valeur. Dans ce domaine bien précis, le leader de Portland n'a quasiment aucun concurrent. Si Curry ou encore Trae Young sont aussi capables de marquer de très loin, Damian Lillard reste le plus précis. Et il n'a donc pas envie d'être vu comme le mec capable "de tirer comme Stephen Curry"...