Damian Lillard ne va pas chômer pendant le All-Star Game

Pour prendre le moins de risques possibles, la NBA a décidé d'organiser son All-Star Weekend sur une après-midi/soirée. Ce sera le 7 mars prochain à Atlanta. En attendant de connaître, dès ce soir, les titulaires du match des étoiles, on peut commencer à s'attarder sur les autres participants. Et Damian Lillard sera bien de la partie pour la sixième fois de sa carrière.

Pour la rencontre, c'est une évidence. À presque 30 points de moyenne, et alors que Portland est 4e de l'Ouest, Lillard sera choisi par les entraîneurs. Mais on le verra également dans une autre activité, le concours à trois points. Le meneur des Blazers a accepté l'invitation et ce sera pour lui la troisième fois qu'il y participera après 2014 et 2019.

Avec 38% à trois points et un tas de tirs en mode "cheat code", Damian Lillard fait partie des fines gâchettes de la NBA. Il est 3e en terme de paniers inscrits derrière la ligne des 7,23m avec 105 réussites. Contrairement aux autres superstars de la ligue qui se sont opposées à la tenue d'un ASG, lui avait expliqué qu'il ferait avec la décision de la NBA sans broncher.

