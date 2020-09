Damian Lillard a le sentiment d’avoir le même niveau qu’un Stephen Curry

Sûr de ses qualités, le meneur des Portland Trail Blazers Damian Lillard se sent au niveau des meilleurs joueurs de la NBA à son poste.

Damian Lillard ne doute pas de ses forces. Le meneur des Portland Trail Blazers affiche un excellent niveau depuis plusieurs années. Encore cette saison, malgré un retard à l'allumage pour son équipe, le joueur de 30 ans a multiplié les grandes performances pour arracher une qualification en Playoffs. Sur le plan individuel, le natif d'Oakland est actuellement considéré comme l'un des meilleurs à son poste en NBA. Et de son côté, Lillard se montre sûr de ses qualités.

"Je regarde Stephen Curry, Russell Westbrook, Chris Paul et je n'ai pas l'impression qu'ils soient supérieurs à moi. La façon dont je vois les gens parler de moi souvent... J'ai le sentiment d'entendre toujours 'c'est un super joueur, mais...'. Mais quoi ?", a déploré Damian Lillard pour le Bleacher Report.

A l'instant T, avec la blessure de Curry cette saison, Lillard est certainement le meilleur joueur du lot. Cependant, si on doit juger l'impact de ces meneurs sur la Ligue, le leader des Blazers semble tout de même un ton en-dessous. On parle tout de même d'un triple champion NBA (double MVP dont une fois à l'unanimité), d'un MVP qui a disputé des Finales NBA et de l'un des meilleurs meneurs de la NBA depuis 2005.

Aussi bien collectivement qu'individuellement, Damian Lillard va devoir faire plus - ou espérer avoir de meilleurs coéquipiers autour de lui - pour pouvoir se comparer à eux sur l'ensemble de sa carrière. Mais attention, le temps passe...