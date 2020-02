Damian Lillard va encore devoir patienter, les Blazers en danger…

Forfait au All-Star Game, le meneur des Portland Trail Blazers Damian Lillard n'a pas encore retrouvé le chemin des parquets. Touché à l’aine, le joueur de 29 ans espérait manquer "seulement" trois ou quatre matches. Il faut dire que le temps presse pour la franchise de l'Oregon. Actuellement 9ème de la Conférence Ouest, Portland doit pouvoir compter sur son leader, en grande forme avant sa blessure, pour revenir sur les Memphis Grizzlies, 8es avec deux succès supplémentaires. En son absence, son équipe affiche un bilan de deux défaites pour une victoire. Mais malheureusement pour lui, Lillard va encore devoir patienter avant de faire son retour.

Selon les informations du journaliste de The Athletic Jason Quick, le meneur va bien participer au prochain road-trip de Portland, mais ne devrait pas disputer les deux premières rencontres. Ainsi, le #6 pick de la Draft NBA 2012 effectuerait son retour contre l'Orlando Magic. Avant, sans lui, les Blazers vont devoir se défaire des Indiana Pacers et des Atlanta Hawks. Pour la qualification en Playoffs, tous les matchs vont désormais compter. Les hommes de Terry Stotts doivent donc limiter la casse en l'absence de leur leader. Et ensuite, il sera temps pour Damian Lillard de revenir pour faire parler son talent.