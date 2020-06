Damian Lillard a le meilleur flow de toute la NBA en matière de rap. Ce n'est pas pour rien que la ligue lui a proposé de monter sur scène pendant le dernier All-Star Game ou que chacun de ses morceaux rencontre un vif succès sur le net. En ces temps troublés et sans basket, le meneur des Portland Trail Blazers a pris sa plume pour sortir "Blacklist", un titre aux paroles très engagées et qui risque de parfaitement symboliser la période lorsque l'on se repenchera dessus dans 10 ou 20 ans.

Les paroles sont fortes et pertinentes. Damian Lillard attaque fort avec ça :

As a brother with a good heart, I say f*** you if you're racist / En tant que frère avec un bon coeur, j'emmerde les racistes

Or whites staying quiet, you disabling the changes / et les blancs qui restent silencieux. Vous empêchez le changement.

Donald Trump en prend logiquement pour son grade un peu plus loin.

How the president get on TV and be mad casual ?/ Comment le président peut passer à la télé en étant aussi détendu ?

Like "If you looting we shooting" like it's a game / Et dire 'si vous volez, on vous tire dessus', comme si c'était un jeu.

Dude's a clown and a trust fund baby, he numb the pain / Le mec est un clown et un fils de riche, il endort la douleur.

Never had it hard, came into office unpatched the scars / Il n'a jamais connu la difficulté, a eu le job sans avoir de cicatrices.

Let the racist folks tell us we really ain't make it far / Il a laissé les racistes nous dire qu'on n'irait pas bien loin.

La punchline la plus marquante de ce morceau de Damian Lillard est sans doute celle qui suit.

We in a pandemic / Nous vivons une pandémie.

Thought getting out, it'd be more joy / Je pensais qu'en sortant, je trouverais de la joie.

Then I watched the cop, knee to the neck and kill George Floyd / Puis j'ai regardé ce flic, le genou sur la nuque, tuer George Floyd.

Damian Lillard sera de la partie à Orlando à partir du 31 juillet pour la reprise de la saison NBA. Il était ces derniers jours dans les rues de Portland pour participer aux manifestations du mouvement Black Lives Matter.