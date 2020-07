Damian Lillard démonte (encore) une rumeur de transfert bidon

Titre ou pas, Damian Lillard a juré qu’il voulait finir sa carrière sous la tunique des Portland Trail Blazers. Et pourtant, certains internautes et même certains journalistes refusent d’y croire. Le meneur All-Star revient fréquemment dans le flot des spéculations. La plupart – voire toutes – étant donc purement… inventées. Avec cette actualité très faible, les médias peuvent parfois avoir tendance à s’accrocher aux branches (on en sait quelque chose).

Le New York Post a ainsi récemment élaboré une liste des destinations préférentielles de Lillard. Avec les Knicks et les Los Angeles Lakers inclus dedans. Deux franchises mythiques pour enflammer internet. Finalement, cette rumeur n’était pas fiable. Il se murmurait aussi que le joueur allait demander son transfert. Là encore, du vent. Mais histoire de bien clarifier la situation, ce dernier a encore rappelé qu’il gardait la même ligne de conduite.

My stance ain’t changed. This is a result of a pandemic and lack of content lol. https://t.co/cPJp9wqZH3 — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 4, 2020

Damian Lillard semble très attaché aux Portland Trail Blazers. Mais vu son talent et les faibles chances de titre dans l’Oregon, les rumeurs sont presque logiques. Sauf que certaines stars ne sont pas prêtes à tout pour gagner une bague.