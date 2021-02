Le coup de gueule de Damian Lillard après la nomination du nouveau coach des Wolves

Le plus souvent, quand une franchise se sépare de son coach en cours de saison, elle laisse l’un des assistants assurer l’intérim jusqu’à la prochaine intersaison. Histoire qu’il puisse montrer ce dont il est capable afin de prendre plus de temps pour le jauger, d’une part, mais aussi surtout pour mener des recherches. Là, les Wolves ont pris une autre voie après avoir renvoyé Ryan Saunders. Et ça a agacé Damian Lillard.

Même s’il n’est pas concerné par les Minnesota Timberwolves, le meneur All-Star des Portland Trail Blazers ne comprend pas pourquoi David Vanterpool, passé par la franchise de l’Oregon et aujourd’hui à Minny, n’a pas hérité du job. Les dirigeants ont préféré embaucher Chris Finch, qui débarque en provenance des Toronto Raptors.

« Comment vous faites pour ne même pas engager David Vanterpool alors qu’il est juste là sur le banc… alors qu’il a fait partie d’une franchise et d’un staff plein de succès pendant sept ans en jouant un rôle primordial dans le développement d’un backcourt dominant. »

Son compère CJ McCollum, l’autre membre du backcourt en question, partageait l’avis de Damian Lillard. Ça peut paraître anodin, et ça sera sans doute vite oublié, mais ça reste une prise de position de la part des Wolves qui peuvent ternir leur image auprès des joueurs…

