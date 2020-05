D’Angelo Russell désigne le seul responsable de son échec aux Lakers

Sélectionné au #2 pick de la Draft NBA 2015, D'Angelo Russell devait incarner l'avenir des Los Angeles Lakers. Mais après deux premières saisons décevantes, avec des performances mitigées et des affaires extra-sportives, le meneur de jeu a été envoyé aux Brooklyn Nets. Dans un contexte médiatique moins pesant (et avec plus de responsabilités), le jeune homme a enfin confirmé son potentiel. Désormais aux Minnesota Timberwolves après un court passage aux Golden State Warriors, le talent de 24 ans a accepté de revenir sur son passage aux Lakers. Lucide, le joueur All-Star a même désigné le principal responsable de cet échec chez les Angelenos : lui-même.

"Je ne savais absolument pas comment être un professionnel. Et je n'avais personne pour me guider ou me donner des conseils. Je ne rejette la responsabilité sur personne. D'ailleurs, je me considère comme le responsable. Je m'en veux. J'étais dans un flou total, j'ai dû traverser les épreuves pour m'en remettre depuis", a confié D'Angelo Russell pour The Athletic.

Malheureusement pour D'Angelo Russell, il n'avait pas encore les épaules pour faire face à la pression d'une équipe mythique comme les Lakers. Désormais heureux chez les Wolves avec son ami Karl-Anthony Towns, il va tenter de relancer cette franchise sur le long terme.