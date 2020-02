Les New York Knicks continuent de discuter assiduement avec les Golden State Warriors pour le trade de D'Angelo Russell avant la deadline.

Les New York Knicks n'ont pas de président des opérations basket depuis le renvoi de Steve Mills en début de semaine. En revanche, leur General Manager Scott Perry essaye tant bien que mal de réussir un move intéressant avant la deadline des trades. Selon Shams Charania de The Athletic, les Knicks continuent de faire le forcing pour convaincre les Golden State Warriors d'accepter une offre pour D'Angelo Russell.

A cette heure, aucun des packages évoqués dans la presse n'a satisfait Bob Myers, le GM de Golden State. Les Warriors ne sont pas pressés et peuvent se permettre d'attendre cet été pour se servir de l'atout que représente D'Angelo Russell sur le marché. Il faudra que les Knicks se saignent davantage - possiblement trop - s'ils ont réellement l'intention de recruter le meneur All-Star. Rappelons que Russell connaît New York pour avoir évolué pendant deux saisons chez les Brooklyn Nets et y avoir signé sa meilleure saison à ce jour.

Cette saison avec les Warriors, D'Angelo Russell tourne à 23.8 points et 6.3 passes de moyenne. Les Minnesota Timberwolves espèrent eux aussi boucler un deal centré autour de "D-Lo" d'ici jeudi, 21 heures, pour offrir à Karl-Anthony Towns le partenaire qu'il semble souhaiter depuis de long mois.