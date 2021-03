La réaction vraiment pas très futée de D’Angelo Russell à la blessure de LaMelo Ball

D’Angelo Russell n’avait donc rien trouvé de mieux à tweeter après avoir appris que LaMelo Ball serait out pour la saison.

Depuis qu’il est en NBA, D’Angelo Russell s’est affirmé comme un meneur capable de faire la différence au point de décrocher une sélection pour un All-Star Game. Mais il s’est aussi démarqué pour ses frasques en tout genre. Jamais rien de très méchant. Mais souvent des sorties assez déplacées, voire débile. On ne se permet pas de juger le jeune homme comme stupide. On parle bien de ses actes. Parce quel autre mot utiliser quand on voit sa réaction à la suite de la blessure de LaMelo Ball ?

Coup de massue : saison terminée pour LaMelo Ball !

30 minutes après l’annonce de sa fin de saison, D’Angelo Russell trouvait le moyen de tweeter « Anthony Edwards ROY. » Simple coïncidence ? Bien sûr que non.

Alors oui, « Ant Man » fait d’office figure de favori pour le trophée de rookie de l’année maintenant que Melo est out. Tout le monde l’a sans doute pensé à un moment. Mais il faut parfois savoir garder ça pour soi. Surtout dans la peau de Russell, qui est lui aussi un athlète. C’est exactement le même raisonnement que le jour où il a filmé son coéquipier Nick Young en pleine confession d’infidélité. Il pouvait juste réfléchir deux minutes et ne pas poster la vidéo sur les réseaux sociaux.

Parce que là, on parle d’un jeune joueur qui va manquer plusieurs mois. Mais bref, ça n’a visiblement pas traversé l’esprit de D-Lo, qui se fait descendre sur Twitter depuis. Russell est un très bon joueur de basket, c’est évident. Mais avec une telle attitude, pas sûr qu’il s’affirme un jour comme un leader capable de porter une équipe. D’ailleurs, les Minnesota Timberwolves coulent complètement quand il est seul aux commandes. Heureusement qu’ils ont Edwards et Karl-Anthony Towns…