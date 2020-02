D’Angelo Russell est toujours la priorité de Minnesota

La deadline des trades arrive à grand pas (jeudi) et c'est plutôt le calme plat. Quelques noms alimentent les rumeurs, comme Clint Capela ou Andre Drummond, mais c'est peut-être du côté de D'Angelo Russell qu'il faudra être le plus attentif. Le meneur des Golden State Warriors est depuis longtemps annoncé comme un centre d'intérêt majeur pour les Minnesota Timberwolves. Sauf que rien ne s'est matérialisé et que c'est toujours le flou autour de son avenir, lui qui vit une saison forcément particulière à Golden State, sans Stephen Curry, ni Klay Thompson. Selon The Athletic, voir D'Angelo Russell sous le maillot des Wolves avant la deadline n'est toutefois pas à exclure. Les deux franchises discutent apparemment toujours d'un éventuel trade. L'avenir de "D-Lo" ne passe clairement pas par San Francisco et Minnesota voit en lui la deuxième star capable d'épauler un Karl-Anthony Town isolé et incapable de faire de Minny un candidat crédible aux playoffs.

Toujours selon la même source, les demandes des Warriors restent inchangées : il faut impérativement un ou plusieurs tours de Draft solides pour que Bob Myers, le General Manager, envisage un départ. D'Angelo Russell sera en fin de contrat en 2023 et peut donc théoriquement être l'un des éléments-clés de l'avenir dans les Twin Cities. Mais lâcher des picks lorsque l'on est tout sauf une destination incontournable pour les free agents et assez périlleux. C'est le dilemme qui devrait se présenter à Gerson Rossas, le GM des Wolves, d'ici jeudi...

Cette saison, D'Angelo Russell tourne à 23.8 points et 6.3 passes de moyenne pour 32 matches joués.